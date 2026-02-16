Бизнесът у нас е предпазлив към наемане на нови хора, все повече се обръща към AI

Все повече компаниите у нас търсят начини за внедряване на изкуствен интелект (AI) в работата, за да могат да се справят с наличните хора и да не назначават нови. Това коментира Светлозар Петров, управител на JobTiger, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Компаниите у нас остават внимателни към наемането на нови служители. „През 2025 г. имаше много проекти, които се пробваха в изкуствения интелект, но към септември се видя, че 85% от тях са неуспешни. Сега бизнесът продължава с нови, като вече силният стремеж е това, което се въвежда, да носи ясна печалба и ползи. Бизнесът навлезе във фаза на здравословна прагматичност“, заяви гостът.

Политическата криза, намаляването на поръчките на външните пазари и развитието около изкуствения интелект правят компаниите у нас предпазливи към наемането на нови служители, смята Петров.

В IT сектора има неяснота около бъдещото развитие и се очаква по-стабилно наемане през втората половина на годината. „На IT пазара новите AI модели, особено новоизлезлият Opus 4.6, дават голяма скорост и качество на писане в помощ на разработчиците и това намалява нуждата от хора. Компаниите все още са внимателни, не бързат да съкращават служители, но се опитват да интегрират полезните модели в работата си и да намерят баланса. Това все още предстои, тъй като развитието е много бурно.“

Петров потвърди тенденцията, че добре обучените и подготвени служители се пазят до последна възможност с надеждата пазарите да се отпушат и поръчките да се увеличат.

Събеседникът добави, че наемането и обучаването на нови хора е трудно и скъпо, а служителите не достигат.

Делът на обявите за работа от вкъщи е около 10% в последните години, като остава без съществена промяна. Важен фактор за бизнеса е продуктивността на служителите, запазването на ангажираността им, което помага и срещу текучеството.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.