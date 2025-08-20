IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

КЕВР определи компенсации от 45,5 млн. лева за регулирания пазар през юли

Средствата ще бъдат изплатени от Фонда "Сигурност на електроенергийната система"

15:45 | 20.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Компенсация от малко под 50 лева за мегаватчас за потребителите на регулирания пазар през юли, определи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), става ясно от съобщение на регулатора. Общо прогнозираните компенсации новия регулаторен период са в размер на 674 млн. лева, които ще бъдат изплатени от Фонда "Сигурност за електроенергийната система" (ФСЕС).

Сега за юли сумата, която реално ще бъде платена на крайните снабдители ще бъде около 45,5 млн. лева, съобщиха за Investor.bg от КЕВР.

Средствата се отпускат по новите правила за работа на регулирания пазар, одобрени от новия регулаторен период. Във връзка с плановете за либерализация от 1 юли 2025 година цената за бита е фиксирана от регулатора, но няма определени квоти за производители. Това означава, че крайните снабдители (търговците) купуват електроенергията от свободния пазар. През юли цената е била по-висока от базовата, която беше определена на ниво от 140,03 лева за мегаватчас.

По тази причина се налага и компенсиране на част от разходите, като са използвани механизми, за да не бъдат допускани некоректни практики на снабдителите.

За клиентите на "Енергохолд Продажби" то е в размер на 49,50 лева за мегаватчас, или общо към 17 млн. лева, за "ЕВН Електроснабдяване" - сумата е към 17,5 млн. лева или 49,60 лева за мегаватчас, а за "ЕнергоПро Продажби" - 49,61 лева аз мегаватчас, което е малко над 11 млн. лева.

Значително по-голяма е компенсацията за "Златни пясъци" - 72 лева за мегаватчас. Дружеството обаче е много малко и осигурява електроенергия за ограничен брой потребители.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:48 | 20.08.25 г.
цена на тока КЕВР компенсации
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още