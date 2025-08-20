КЕВР определи компенсации от 45,5 млн. лева за регулирания пазар през юли

Компенсация от малко под 50 лева за мегаватчас за потребителите на регулирания пазар през юли, определи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), става ясно от съобщение на регулатора. Общо прогнозираните компенсации новия регулаторен период са в размер на 674 млн. лева, които ще бъдат изплатени от Фонда "Сигурност за електроенергийната система" (ФСЕС).

Сега за юли сумата, която реално ще бъде платена на крайните снабдители ще бъде около 45,5 млн. лева, съобщиха за Investor.bg от КЕВР.

Средствата се отпускат по новите правила за работа на регулирания пазар, одобрени от новия регулаторен период. Във връзка с плановете за либерализация от 1 юли 2025 година цената за бита е фиксирана от регулатора, но няма определени квоти за производители. Това означава, че крайните снабдители (търговците) купуват електроенергията от свободния пазар. През юли цената е била по-висока от базовата, която беше определена на ниво от 140,03 лева за мегаватчас.

По тази причина се налага и компенсиране на част от разходите, като са използвани механизми, за да не бъдат допускани некоректни практики на снабдителите.

За клиентите на "Енергохолд Продажби" то е в размер на 49,50 лева за мегаватчас, или общо към 17 млн. лева, за "ЕВН Електроснабдяване" - сумата е към 17,5 млн. лева или 49,60 лева за мегаватчас, а за "ЕнергоПро Продажби" - 49,61 лева аз мегаватчас, което е малко над 11 млн. лева.

Значително по-голяма е компенсацията за "Златни пясъци" - 72 лева за мегаватчас. Дружеството обаче е много малко и осигурява електроенергия за ограничен брой потребители.