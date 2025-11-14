Германия отново променя плановете си за строеж на газови електроцентрали

Германия сви наполовина плановете си за газови централи - компромисна сделка между защитниците на изкопаемите горива и на чистата енергия в коалиционния кабинет на Фридрих Мерц, пише Bloomberg. Предишните цели на Берлин предвиждаха изграждане на нови газови централи с обща мощност от 20 гигавата в следващите години.

През 2026 г. Германия ще построи газови централи с капацитет за производство от 8 гигавата, както и ще активира плановете си за развитие на зеления водород, пише още Bloomberg. Допълнително ще бъдат организирани търгове за още мощности от общо 4 гигавата, използващи нискоемисиони енергийни източници или газ, но който възможно най-бързо да се замени с водород.

Това решение ще има съществено отражение върху потреблението на природен газ в най-голямата европейска икономика. Правителството прогнозира и дългосрочно намаляване на енергийното потребление заради кризата, в която изпадна тежката индустрия. Компаниите от сектора се колебаят между това да затворят или намалят производството си и да го изнесат в чужбина. Основната причина за такова решение е високата цена на електроенергията.

Германия заложи на вятърната енергия, след като затвори и последната си ядрена централа и спря да купува руски тръбен газ. Страната също така има и план за отказ от въглищата, но все още няма решение за гъвкави мощности, които да покриват нестабилното производство на възобновяемите енергийни източници.

Министерството на енергетиката настоява за експанзия на газовите мощности, но социалдемократите в управляващата коалиция насовята за фокус върху батериите и инициативи за ограничаване на потреблението, което да защити икономиката от колебанията с доставките и цените на природния газ. По този начин енергийната система ще бъде не само екологично чиста, но и ще бъде по-сигурна и предсказуема.

Според оценките на Германия ще бъдат необходими между 22 и 36 гигавата нови мощности до 2035 г. за да покрие потреблението на електроенергия.

Германската Камара на търговията и индустрията, която обединява около 3 млн. компании, отбелязва,че правителството трябва да позволи на енергийните компании сами да изградят газови мощости, които да използва, когато има дисбаланс в системата. Това ще бъде и по-ефективно и по-евтино решение, заявяват оттам.