Съветниците на германския канцлер понижиха прогнозата си за икономическия растеж

Съветниците на германския канцлер Фридрих Мерц понижиха прогнозата си за икономическия растеж на Германия за следващата година до под 1%, подчертавайки мащаба на предизвикателството, пред което е изправено правителството при възстановяването на темпа на разширяване на най-голямата икономика в Европа, съобщава Bloomberg.

В актуализираните си прогнози Съветът на икономическите експерти на Мерц очаква икономически растеж от 0,9% през 2026 г., в сравнение с майската оценка за 1% разширяване. Експертите са по-песимистични от правителството, което заяви миналия месец, че очаква растеж през следващата година от 1,3% след минимално разширяване през 2025 г.

„Настоящата слабост е причинена не само от циклични фактори, но и от дълбоки структурни и геополитически промени, които заплашват германския експортен модел“, заявява петчленният панел от професори по икономика.

Според тях настоящият период на слабост обаче не се дължи единствено на външни причини.

„Вътрешни фактори, като например постоянният спад в конкурентоспособността на германската индустрия и продължаващото застаряване на населението, също допринасят за неблагоприятната ситуация“, подчертават икономистите.

Откакто встъпи в длъжност през май, консервативният лидер Мерц определи съживяването на икономиката като основен приоритет за управляващата коалиция.

Ще е нужно обаче време, за да окажат влияние мерките, предприети от правителството, за стимулиране на растежа, включително мащабната програма за финансирани с дълг разходи за инфраструктура и отбрана, а също и данъчни облекчения, инвестиционни стимули и усилия за намаляване на бюрокрацията.

По-рано Мерц заяви, че германският икономически растеж „е твърде нисък“ през последните години, подчертавайки, че неговото правителство е решено да обърне тази тенденция.

„Не реализираме пълния си потенциал и производителността на нашата икономика не е толкова добра, колкото би трябвало и би могла да бъде“, заяви той.

Натискът върху канцлера да изпълни обещанията си междувременно нараства. Подкрепата за управляващия блок, съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС), се понижава след изборите през февруари, показват социологически проучвания, докато повече анкетирани посочват, че биха гласували за „Алтернатива за Германия“(AfD), ако сега се проведе нов парламентарен вот.

Проучване на Forsa показва, че AfD има 26% подкрепа, а ХДС/ХСС са на второ място с 24%. Германската социалдемократическа партия (ГСДП) е трета с 14%.

Мерц, който навърши 70 години по-рано тази седмица, отдавна страда от нисък индивидуален рейтинг на одобрение, като проучването на Forsa показва, че почти три четвърти от анкетираните, или 74%, не смятат, че той трябва да се кандидатира за канцлер на следващите избори, насрочени за 2029 г.

Неговите съветници признават усилията на правителството да отговори на „нарастващите предизвикателства пред сигурността и икономическата политика“, като същевременно предупреждават, че замисълът на въведените мерки може да натовари допълнително публичните финанси на Германия.