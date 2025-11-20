Въглищните централи в Китай с рекорд за октомври, макар че няма достатъчно въглища

Въглищните централи в Китай записаха рекордно производство през октомври, макар че има недостиг на въглища, съобщава Ройтерс. През миналия месец централите на изкопаеми горива (повечето са въглищни, с много малък брой газови), са произвели 513,8 тераватчаса електроенергия, което е със 7,3% повече спрямо октомври 2024 година и рекорд за октомври от 1988 година насам.

Като цяло производството на електроенергия е на най-високото ниво за последните три десетилетия - 800 тераватчаса, или увеличение от 7,2% на годишна база, сочат още данните. То е подкрепено както от повечето въглища, така и от водните централи, чието производство расте с малко над 28%.

Това повишение се случва на фона на недостатъчен добив, което увеличи цената и на местните въглища, и на вноса. Статистиката отчита спад на добивите с 2,3% на годишна база до малко над 406 млн. тона. Заради по-високата цена вносът остава на същото ниво.

Според анализатори е възможно да се повтори ситуацията от края на миналата година, когато операторите на мрежите оставиха неизползвани възобновяемите енергийни източници - вятърни и соларни централи, за да изпълнят дългосрочните договори с въглищните централи.

Дългосрочните договори с въглищни централи спират ВЕИ в Азия

В страните от Югоизточна Азия между 50% и 100% от въглищните централи работят с дългосрочни договори, чиято продължителност е между 9 и 18 години. Според еколози, цитирани от Ройтерс, това е една от основните причини за бавната трансформация към зелената енергия в Азия.

От друга страна местните въглища носят сигурност за енергийната система при последните кризи на пазара, особено за страните от Югоизточна Азия.

Затова не е изненадващо, че през последните години зависимостта от въглищата в тези региони се увеличи, включително и заради енергийните кризи. Централите, разчитащи на местния добив на въглища, осигуряват и сигурни доставки на електроенергия и сигурна работа на хиляди души. Така делът на въглищата в енергийния микс се увеличава от около 35% преди десетилетие до около 45% в последната година. В глобален аспект тенденцията е обратна -намаляване на зависимостта от 39% до около 34%.