Най-голямата атомна електроцентрала в света получи дългоочакваното си разрешение да поднови дейност – преломен момент за Япония и енергийната индустрия на страната след една от най-тежките ядрени катастрофи този век.

Губернаторът на префектура Ниигата Хидейо Ханазуми даде зелена светлина за работата на два реактора в АЕЦ „Кашивазаки Карива“ на Tokyo Electric Power Co. (TEPCO). По време на пресконференция в петък той заяви, че ще се допита до местното събрание дали гласува доверие на решението му и му позволява да остане на поста – формална стъпка, която ще потвърди повторното пускане.

Атомните електроцентрали са „наистина сериозен и тежък въпрос за местните общности“, коментира губернаторът. „Прекарах седем години в оценка. Бих искал местното събрание да оцени решението ми и как подхождам към работата си“, посочи още той.

Решението е със символична тежест за Япония и е един от най-силните сигнали досега, че страната се връща към атомната енергия и намаляването на въглеродния отпечатък в енергийния си микс. КК – както е известна централата, може да предостави по-чиста електроенергия за източната част на страната, намалявайки зависимостта от вносен газ и въглища, като помогне за постигането на целите на Япония за въглеродна неутралност.

Дългоочакваното подновяване на работата на централата, разпростираща се на брега на о. Хоншу, е от голямо значение и за собственика TEPCO. Той бе оператор на АЕЦ „Фукушима“ от другата страна на най-големия японски остров, която аварира през 2011 г. и се превърна в най-тежкото ядрено бедствие от Чернобил насам. КК също не работи от 2011 г. насам.

Къде се намира атомната електроцентрала. Изображение: Bloomberg LP

Ханазуми заяви, че ще иска прилагането на няколко мерки от националното правителство като гаранции за поддържане на актуалните мерки за безопасност.

Подновеното пускане също така ще подхрани и нарастващия ентусиазъм за ядрена енергия по-света. Растящото използване на изкуствен интелект (АІ) и бумът на центровете za danni покачва търсенето на електроенергия и много технологични фирми се обръщат към атомната енергия за захранване на обектите си.

Повечето ядрена мощ за японската електропреносна мрежа ще има ефект върху пазара на втечнен природен газ. Според Масанори Одака, анализатор на Rystad Energy, подновената работа на част 6 на КК може да намали търсенето на втечнен природен газ с около 130 хил. тона на месец. Япония е внасяла средно 5,3 млн. тона на месец втечнен природен газ от януари до октомври, според данни за корабните доставки на Bloomberg. След пускането си КК може да започне да произвежда ток още на следващия месец.