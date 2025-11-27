Държавните енергийни компании в Турция затъват в загуби

Държавният оператор на тръбопроводи в Турция, Корпорация за нефтопроводи (BOTAŞ), отчете нетна загуба от 44,9 милиарда лири (1 млрд. долара) през 2024 г., тъй като правителството продължи да държи цените на природния газ под пазарните нива, сочи Докладът за публичните предприятия за 2024 г. на Министерството на хазната и финансите.

Докладът показва, че загубите сред държавните икономически предприятия рязко нарастват при политики за контрол на цените, насочени към защита на домакинствата от по-високи енергийни разходи. Тези политики поставят нарастващо бреме върху бюджета, като държавните компании получават трансфери от хазната, които им възстановяват загубите, възникнали при нареждане за продажба под себестойност. Разходите на хазната за такива компенсации са нараснали с 55,4% през 2024 г., достигайки 279,2 милиарда лири (8,7 млрд. долара).

BOTAŞ е получила 23,6% от всички такива плащания през миналата година, като остава на второ място след Корпорацията за производство на електроенергия (EÜAŞ), която е получила 70,4%. Според доклада финансовият дисбаланс на BOTAŞ се дължи на разходи за продажби в размер на 735,9 милиарда лири, надвишаващи брутните приходи от продажби от 733,6 милиарда лири.

Данните отразяват дългогодишната практика на правителството да използва енергийни субсидии за ограничаване на ефекта на инфлацията върху потребителите. Този подход обаче превръща BOTAŞ в най-недоброкачественото публично предприятие, надминавайки загубите на Турски държавни железници (TCDD).

Няколко други държавни компании също отчетоха значителни дефицити. TCDD отчете загуба от 36,6 милиарда лири, а нейното дъщерно дружество TCDD Транспорт – 25,1 милиарда лири. Турско предприятие за твърди въглища (TTK) отчете загуба от 12,7 милиарда лири, а EÜAŞ завърши годината със загуба от 12,4 милиарда лири.

Докладът също така посочва, че компенсациите за загуби на доходи, изплащани на държавни банки и Селскостопанската кредитна кооперация, са се увеличили с 237% през 2024 г., достигайки 125,3 милиарда лири, подчертавайки фискалната цена на държавната намеса в кредитните пазари.

Някои държавни предприятия останаха печеливши, включително Турска корпорация за пренос на електроенергия (TEİAŞ) с печалба от 38,8 милиарда лири и Ети Маден с печалба от 29,3 милиарда лири. Въпреки това комбинираната нетна загуба на 19-те държавни предприятия на Турция достигна 56,6 милиарда лири за годината.

(БГНЕС)