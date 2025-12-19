Как Тръмп превърна социалната си мрежа в компания за термоядрен синтез

Първо се появи Truth Social. После стрийминг платформа. По-късно дойде и серия от финансови продукти, както и сделка за милиарди долари за трупане на криптовалута.

Сега сливането с компания за термоядрена енергия цели да се възползва от най-новия горещ – и спекулативен – пазар: ненаситния апетит на бума в изкуствения интелект за енергия. Добре дошли в стратегията на Trump Media and Technology Group.

„Основната стойност на Trump Media е, че Тръмп е президент“, казва Питър Шиф, дългогодишен финансов анализатор и главен икономист на Euro Pacific Asset Management. „Това е компания в търсене на бизнес“, псочва той.

Споразумението за сливане в четвъртък с TAE Technologies на стойност 6 млрд. долара бележи най-голямата стъпка на семейството досега в областта на основните финанси и американската икономика, откакто президентът Тръмп се завърна в Белия дом, пише Wall Street Journal. Докато Trump Organization продължава да реализира нови проекти в областта на недвижимите имоти, а синовете на президента са започнали редица нови инициативи в областта на криптовалутите и не само, малко компании могат да се мерят с новата сделка по мащаб или значимост.

Сливането е голям залог върху търговски недоказана технология, която има подкрепата на американското правителство. Тъй като енергийните нужди на изкуствения интелект (AI) се превърнаха в наболял икономически проблем, администрацията на Тръмп представи множество програми, насочени към насърчаване на технологии като термоядрения синтез, за да отговори на нарастващото търсене.

Новото начинание е и най-новата промяна в дейността на медийната компания, стартирана след забраната на Тръмп в Twitter през 2021 г., точно когато голяма част от Wall Street обърна гръб на лидера, напуснал поста си в Белия дом след бунтовете в Капитолия на 6 януари.

Това вече не е така. Сред поддръжниците на TAE са някои от най-известните американски корпорации: Alphabet, Chevron, Goldman Sachs. Семейните офиси на Адисън Фишър, семейство Самбърг и други също са инвестирали в дружеството.

TAE е една от най-старите и най-известни компании, работещи в относително новото поле на търговския термоядрен синтез. Членове на борда са Ърнест Мониз, бивш министър на енергетиката на САЩ и ядрен физик, и дългогодишният инвеститор Майкъл Шваб.

Майкъл Биндербауер, главен изпълнителен директор на TAE, заяви в интервю, че е разговарял с Доналд Тръмп-младши, който ще бъде член на деветчленния борд на компанията, но не е разговарял с президента. Шваб, общ приятел на Биндербауер и семейство Тръмп, е дългогодишен инвеститор и член на борда на TAE и ще бъде председател на обединената компания. Той е син на основателя на брокерската компания Charles Schwab.

Биндербауер заяви, че компанията му разполага с „доказан в битки, зрял екип“ и с резултати от най-новия ѝ реактор, които я правят уверена, че може да построи електроцентрала. Две десетилетия изследвания са довели до намаляване на размера, цената и сложността на този процес.

„Имаме готови инструменти. Капиталът е много важен, като това е начинание за милиарди долари“, каза Биндербауер. Това сливане ще даде на TAE съсобственик с капитал и „смела нагласа да се впусне с пълна сила“ в термоядрения синтез.

Подробностите около сделката са оскъдни. Изпълнителният директор на Trump Media Девин Нунес ще се присъедини към Биндербауер като съизпълнителен директор на обединената компания. По време на разговор с инвеститори, който продължи по-малко от осем минути, те обявиха създаването на първата публично търгувана компания за термоядрен синтез в САЩ и заявиха, че се надяват да излъчат първата енергия през 2031 г.

Цената на акциите на Trump Media, която отчете оперативни загуби за стотици милиони през последните години, скочи с над 40% след обявяването на сделката в четвъртък, въпреки че все още бележи спад от 56% за годината. Семейство Тръмп притежава почти мажоритарен дял в компанията.

Trump Media е изградила „неразрушима инфраструктура, за да гарантира свободното изразяване в интернет за американците“, заяви Нунес в прессъобщение. „Сега правим голяма крачка напред към революционна технология, която ще затвърди глобалното енергийно господство на Америка за поколения напред.“

През последните месеци първото семейство разшири влиянието си в компании за рискови инвестиции, инвестиционни банки и други с редица нови продукти. В четвъртък много хора от финансовата орбита на семейство Тръмп заявиха, че най-новото начинание ги е изненадало.

Пътят на Trump Media към тази технология е изпълнен с обрати, преминавайки през някои от най-рисковите кътчета на финансовите пазари.

Компанията майка на платформата, подобна на Twitter, се листна на борсата миналата година чрез специално дружество за придобивания, избягвайки част от бюрокрацията на традиционното първично публично предлагане.

Компанията търси растеж, обявявайки продукти, вариращи от стрийминг платформата Truth+ до инвестиционни продукти. След като цените на криптовалутите се повишиха в началото на тази година, Trump Media разкри планове за трупане на запаси от биткойни и стартиране на борсово търгувани фондове. Партньорството с Crypto.com обеща да предложи пазари за прогнози на Truth Social.

Сега сливането с TAE съответства по-тясно на други нови стъпки в разширяващата се бизнес империя на Тръмп, включително производствена SPAC, подкрепена от Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши, както и American Bitcoin – отскоро публично търгувана компания, която управлява центрове за данни за добив на биткойни.

Въпреки че мащабирането на технологията за термоядрен синтез е все още далеч, интересът към сектора се увеличи значително. Глобалното финансиране надхвърли 7,1 млрд. долара за 50 стартъпа, според изследователски доклад на S&P Global от юли. Дружествата за рискови инвестиции са вложили още 3,3 млрд. долара в термоядрен синтез в 34 сделки през третото тримесечие на тази година, което е увеличение с почти 600% спрямо същия период на миналата година, според данни на PitchBook.

През октомври Министерството на енергетиката представи национална стратегия за ускоряване на развитието на термоядрената енергия. Месец по-късно, в резултат на реорганизация на Министерството на енергетиката, при която бяха закрити две големи служби за чиста енергия, бе създадена нова служба за термоядрена енергия.

Министърът на енергетиката Крис Райт заяви, че агенцията планира да подкрепи усилията на частния сектор за развитие на термоядрената енергия.

Конгресменът Дон Бейър (демократ от Вирджиния), съпредседател на Комисията по термоядрена енергия в Камарата на представителите, заяви, че сливането поражда опасения за конфликт на интереси и че ще изисква надзор, „за да се гарантира, че американското правителство и публичните средства се насочват правилно към научни изследвания и разработки в областта на термоядрената енергия по начин, който е от полза за американския народ, а не за семейството на Тръмп и техните корпоративни холдинги“.