Trump Media навлиза в бизнеса с ядрен синтез чрез сливане за 6 млрд. долара

Trump Media & Technology Group Corp. - компанията, стояща зад социалната платформа Truth Social, навлиза в сферата на ядрения синтез, съобщава Bloomberg.

Компанията обяви, че ще се слее с TAE Technologies Inc., фирма за разработка на технологии за термоядрен синтез, основана през 1998 г., в сделка на стойност над 6 млрд. долара.

Акционерите на всяка компания ще притежават около 50% от комбинирания бизнес след приключване на сделката, информира Trump Media.

Сделката бележи поредната драматична промяна за компанията, свързана със семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп, която преди това се диверсифицира в предлагането на финансови продукти.

Акциите на Trump Media поскъпват с цели 40% преди старта на редовната търговия на борсата в Ню Йорк.

Интересът към ядрения синтез набра скорост, откакто процесът беше създаден в лабораторни условия за първи път през 2022 г. Пресъздаването му в търговски мащаб предлага примамливата перспектива за евтина и изобилна енергия почти без замърсяване, но техническите пречки остават значителни.

Сделката между Trump Media и TAE ще създаде една от първите публично търгувани компании за термоядрен синтез в света. Обединената компания планира да започне строителството на първата в света електроцентрала за термоядрен синтез в голям мащаб следващата година, при условие че получи необходимите регулаторни одобрения.

TAE е набрала над 1,3 млрд. долара от създаването си чрез инвеститори, включително Google, Chevron Technology Ventures и Goldman Sachs Group Inc.

След приключване на сделката настоящият главен изпълнителен директор на Trump Media Девин Нунес и шефът на TAE Михл Биндербауер ще изпълняват ролите на съизпълнителни директори.