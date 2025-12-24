IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново е включен в енергийната система на страната

Пети блок работи по график, информираха от централата

19:18 | 24.12.25 г.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната днес в 11:22 часа. Това съобщиха от пресцентъра на централата. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно, посочиха оттам.

След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.

Пети блок работи по график, информираха още от екипа на централата.

На 19 декември от "АЕЦ "Козлодуй" обявиха, че шести блок на централата ще бъде спрян на 22 декември заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. По-късно от централата информираха, че шести блок ще бъде спрян ден по-рано от предварително обявения срок заради установен допълнителен дефект. 

Последна актуализация: 19:18 | 24.12.25 г.
АЕЦ Козлодуй Шести блок енергетика в България
