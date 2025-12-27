Русия удължава забраната за износ на горива

Русия удължава временната забрана за износ на бензин до края на февруари, за да поддържа стабилност на вътрешния си пазар на горива, съобщава Bloomberg.

Доставките на бензин извън страната ще бъдат ограничени до 28 февруари и ще се прилагат за всички износители, включително производители, според правителствено постановление, публикувано в събота.

Руското правителство удължава и забраната за износ на дизел, корабно гориво и други газьоли за непроизводители до края на февруари, според постановлението.

Русия наложи ограниченията в края на август, след като Украйна засили ударите с дронове по петролни рафинерии и пристанища по крайбрежието на Черно и Балтийско море. Това изостри кризата на вътрешния пазар на горива, доведе до скок на цените и временен недостиг в някои региони.

Въпреки че ситуацията се стабилизира оттогава, цените остават сравнително високи. Същевременно украинските атаки продължават.