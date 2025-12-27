IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Русия удължава забраната за износ на горива

Москва наложи ограниченията в края на август, след като Украйна засили ударите с дронове по петролни рафинерии и пристанища

12:57 | 27.12.25 г. 1
Снимка: Bloomberg LP
Русия удължава временната забрана за износ на бензин до края на февруари, за да поддържа стабилност на вътрешния си пазар на горива, съобщава Bloomberg.

Доставките на бензин извън страната ще бъдат ограничени до 28 февруари и ще се прилагат за всички износители, включително производители, според правителствено постановление, публикувано в събота.

Руското правителство удължава и забраната за износ на дизел, корабно гориво и други газьоли за непроизводители до края на февруари, според постановлението.

Русия наложи ограниченията в края на август, след като Украйна засили ударите с дронове по петролни рафинерии и пристанища по крайбрежието на Черно и Балтийско море. Това изостри кризата на вътрешния пазар на горива, доведе до скок на цените и временен недостиг в някои региони.

Въпреки че ситуацията се стабилизира оттогава, цените остават сравнително високи. Същевременно украинските атаки продължават.

Последна актуализация: 12:57 | 27.12.25 г.
икономиката на Русия войната в Украйна производство на горива
1
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Хаха, доста яесело, руснята няма гориво за износ заради "рестрикциите" от ВСУ, освен това никой не им и го иска, заради санкциите на САЩ, но те били забранявали да се изнася... хехее, русняшки вицове :))
