Доналд Тръмп обеща седмица, но получи от Кремъл само три дни енергийно примирие

Русия се е съгласила на енергийно примирие заради личната молба на американския президент Доналд Тръмп и то ще продължи до 1 февруари, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. На 29 януари Тръмп съобщи, че е помолил руския президент Владимир Путин да се въздържа от въздушни удари по енергийни обекти в Киев и други украински градове за седмица, докато трае студената вълна в Украйна.

Метеоролозите прогнозират, че пикът на студа ще бъде точно в нощта на 1 февруари и тогава се очакват температури до -30°С.

Изявленията потвърждават опасенията на украинските анализатори, че Русия е приела искането на САЩ, защото има нужда от допълнителни дни, за да организира по-масирана въздушна атака. Такива са и изводите на военните анализатори от Института за изучаване на войната (ISW).

Украинският президент Володимир Зеленски уточни на среща с журналисти, че по време на срещата в Абу Даби действително американските представители са поискали отстъпки от двете страни, за да има деескалация на напрежението. Той е дал съгласие за "огледален отговор" на това, което приемат руснаците, отбелязва украинският тв канал "24 Канал".

Публикация във Financial Times сочи, че Киев е разбрал от изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Русия се е съгласила временно да спре да обстрелна енергийните съоръжения. Тръмп съобщи пред журналисти в Белия дом, че лично е поискал това до преминаването на ледената вълна и рекордно ниските температури, които обхващат страната.

Зеленски съобщи, че Киев поддържа рационалните предложения на САЩ и ако Русия не атакува енергийни обекти, и украинците няма да го правят. Според него това не е деескалация, но би могло да бъде първата стъпка в тази посока.

Въпреки липсата на удари по енергийни обекти тази нощ Русия отново удари Харков с балистична ракета "Искандер - М". Местните власти съобщиха за поражения по промишлено предприятие. По-късно се оказа, че това фабрика на американската компания Philip Morris. Възникнал е пожар на площ от 5000 кв.м.

Снимка: ДСНС Украйна

В своето вечерно обръщение за 1437-ия ден от пълномащабната война Володимир Зеленски отчете, че в нощта срещу петък "почти не е имало" атаки по енергийни обекти - с изключение на удар с авиационна бомба по газова инфраструктура в Донецка област. Руските удари сега са се насочили към жп инфраструктурата, допълни още той. Има нанесени щети по специален вагон електростанция на оператора на жп инфраструктурата "Укрзализниця".

New York Times пък посочва, че на срещата в Абу Даби е имало "джентълменско споразумение" за временно спиране на атаките между Русия и Украйна. На 27 януари обаче три ръчно управлявани руски дрона атакуваха пътнически влак в Харковска област, убивайки петима души. Същата вечер Одеса беше ударена масирано с повече от 50 дрона, насочени към центъра на града, като бяха поразени жилищни сгради и цивилна инфраструктура. Според NYT руските преговарящи в личен разговор са се извинили на украинските си колеги, обяснявайки че явно не всички подразделения на руската армия са получили съобщенията им.

Следва ли среща между Путин и Зеленски?

Дмитрий Песков също така коментира и изявленията за среща между президентите на Украйна и Русия. "Путин никога не е канил и предлагал среща на Зеленски. Именно Зеленски иска среща. В отговор президентът Путин му отговори, че "Да, ние сме готови, но само в Москва", каза говорителят на Кремъл.

Ден по-рано съветникът на Владимир Путин Юрий Ушаков също заяви, че в Кремъл очакват украинския президент, ако иска личен разговор. Зеленски коментира, че среща в Москва не може да се състои, защото това е страната агресор, която избива украинските граждани. По време на среща с украински журналисти той каза, че е готов на среща във всякакъв формат, но единственото условие е тя да не е в Русия и нейния съюзник Беларус, както и също покани Путин в Киев, но не смята, че ще приеме.