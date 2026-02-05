Chevron още не се е отказала от активите на "Лукойл"

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
19:43 | 05.02.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Най-малко два конкурента на инвестиционната компания Carlyle продължават да преговорят за активите на "Лукойл", съобщава Ройтерс, базирайки се на свои източници. Според тях това са консорциумът между Chevron и Quantum Energy Partners, както и бившето звено на руската банка ВТБ в САЩ - Xtellus Partners. Разговорите се водят между представители на компаниите, както и с Министерството на финансите на САЩ.

Оферта на Xtellus Partners веднъж вече беше отказана от американските власти, въпреки че "Лукойл" имаше предпочитания към нея. Инвестиционната банка обаче беше отхвърлена заради потенциални връзки с Москва.

В своето съобщение за избора на Carlyle от "Лукойл" написаха, че преговорите с други желаещи да купят международните ѝ активи продължават, но без да уточнява кои са кандидатите. Оценките на активите зад граница на руската компания са за около 22 млрд. долара и включват както участия в проекти за добив и пренос на петрол, така и рафинерии и бензиностанции. 

Според източник на Ройтерс в руската компания Carlyle все още анализира активите, които се кани да придобие. Сред тях вероятно е и българската рафинерия "Нефтохим" в Бургас. В момента тя се управлява от специален управител (Румен Спецов), а печалбите от дейността се събират в специален фонд и не отиват в руската компания.

Причината "Лукойл" да иска да продаде активите си са санкциите, които САЩ наложиха на нея и на другия петролен гигант на Русия - "Роснефт". Целта е да бъдат намалени приходите в руската хазна и ограничени възможностите за водене на война. И двете компании успяват да заобиколят санкциите и продават петрол чрез по-малки компании, но при огромни отстъпки, сочат данни на търговци.

Русия опитва да запази Китай, който ще остане единственият голям купувач на руския петрол, ако Индия действително се откаже да купува руски петрол и приеме офертите на САЩ за петрол от Венецуела.

По данни на анализаторската комания Kpler през януари доставките на руски петрол през морски терминали за Китай са се увеличили до рекордните 1,7 млн. барела на ден, а за Индия са намалели до 1,1 млн. барела на ден. Това е най-ниското ниво от ноември 2022 година насам.

Заради санкциите в Китай обичаен купувач на руския петрол са "независимите" рафинерии, които обаче не могат да поемат всички количества петрол, които Русия предлага на пазара. Според анализатори, ако държавните рафинерии не се включат, Русия трудно ще може да продаде петрола, който добива.

Последна актуализация: 19:44 | 05.02.26 г.
