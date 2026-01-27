"Лукойл" иска намаляване на плащанията в руския бюджет заради евтиния петрол

Руските петролни компании искат помощ от държавата заради ниската цена на петрола, съобщава руското издание "Известия". В Русия от 2019 година работи схема за стабилизиране на цената на горивата на вътрешния пазар. По нея държавата плаща компенсации на компаниите, когато на световните петролни пазари цените са по-високи от тези на регулирания вътрешен пазар. И обратното - компаниите внасят такси в бюджета, ако цената на външните пазари е по-ниска от тази на руския пазар.

Идеята като цяло е петролните компании да не бъдат изкушени да изнасят по-големи количества на външните пазари и да предизвикат недостиг в Русия, ако цените са по-изгодни.

Заради санкциите на Запада в момента руският петрол се продава с големи отстъпки, достигащи до 20 долара за барел спрямо цената на референтния за пазара сорт "Брент". А в същото време по действащия механизъм за петролния пазар компаниите трябва да внесат към 47 млрд. рубли (615 млн. долара) в руския бюджет за декември 2025 г. и януари 2026 г.

Според "Известия" поставената под санкциите на САЩ "Лукойл" е поискала с писмо до правителството да бъдат променени параметрите на схемата и плащанията да се изчисляват при отстъпки между 10 и 15 долара за сорта "Уралс". Изданието посочва, че вицепремиерът Александър Новак е поръчал да бъде направен анализ на ситуацията. В Министерството на финансите обаче не виждат основание за коригиране на механизма на базата на данни само за декември.

Министерството на енергетиката от своя страна предлагат мораториум на плащанията по схемата до нормализиране на ситуацията.

Експерти коментират пред "Известия", че позицията на финансовото министерство вероятно е продиктувана от дефицита в изпълнението на бюджета като цяло. През 2025 г. приходите от продажбата на петрол намаляват с 24% и изпълнението на бюджета изостана. Според директора на Независимата аналитична агенция за петролния и газовия сектор Тамара Сафонова трябва да има баланс между интересите на държавата и плащанията на петролните компании.

Тя предлага да бъдат определени максимални отстъпки, под които петролните компании да нямат право да продават петрол на външните пазари.

Петролните компании са в криза

Цената на сорта "Уралс" падна до 39 долара за барел през декември и до 35-37 долара за барел през януари, пише руското опозиционно издание The Moscow Times. Това е най-ниското ниво от времето на пандемията от коронавируса.

Изданието цитира сметки на Ройтерс, според които в последните месеци около добивът от около половината петролни сондажи вече е на загуба с около 5 долара за барел.