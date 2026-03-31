Кирил Белелиев: В условията на криза зелената енергия е стратегическа за Европа

Геополитическата нестабилност ускорява енергийния преход, защото криза от такъв мащаб като в Близкия изток води до повишаването на енергийните цени - не само на петрола, и прави инвестициите в зелени мощности по-изгодни, каза в интервю за Investor.bg Кирил Белелиев, директор на отдел "Продажби и доставки" и член на Борда на директорите на енергийната компания "Амон Ра Енерджи". Той отбеляза, че целта на "Зелената сделка" на ЕС е именно тази - да направи Европа по-малко зависима от вноса на енергоресурси и да диверсифицира мощностите за производство на електроенергия.

"Енергийната независимост не е политическа тема, а въпрос на икономическо оцеляване", категоричен е експертът. Той допълни, че зелените мощности стават все по-ефективни с добавянето на мощности за съхранение на енергия и България е една от водещите държави в ЕС по показател изградени батерии през 2025 година. Кирил Белелиев Снимка: "АмонРа Енерджи" Снимка: "АмонРа Енерджи" Кирил Белелиев е директор "Доставки и продажби" и член на Борда на директорите на „"АмонРа Енерджи" АД. Част е от компанията от основаването ѝ. Отговаря за търговските отношения с над 30 водещи международни производители в соларната енергетика, като гарантира наличността им в склада. Отговаря и за продажбите към B2B клиенти, сред които са над 500 инсталатори в България и в чужбина. Преди да се присъедини към "АмонРа Енерджи", работи в търговска компания в Букурещ, Румъния, където се фокусира върху увеличаване на пазарния дял и финансовите резултати на бизнеса.



Завършва средното си образование в Украйна, а висшето – в Лондонския университет Royal Holloway, със специалност "Икономика и политика".

Ето какво разказа още той за развитието на зелените мощности и батериите у нас пред Investor.bg.

- Г-н Белелиев, как виждате отражението на кризата в Близкия изток върху сектора на зелената енергия в Европа?

Кризите в Близкия изток винаги влияят върху цените и глобалните доставки на енергоресурсите. И макар че цената на петрола не е в пряка корелация с цената на електроенергията, със сигурност ще има негативно влияние върху цената на други стоки и това прави инвестицията във възобновяеми енергийни източници по-изгодна. Случващото се в Близкия изток кара Европа още веднъж да постави въпроса за своята енергийна независимост. Това не е политическа тема, а въпрос на икономическо оцеляване. Целта на "Зелената сделка" е точно това - да бъдат намерени решения, които да се приложат бързо, да намалят зависимостта от вносните горива и да повишат енергийната независимост на Европа, както и да диверсифицират енергийния микс.

Геополитическата нестабилност винаги ускорява енергийния преход, а възобновяемите източници, особено фотоволтаиците, са капацитетът, който може да бъде изграден най-бързо. Ядрените централи се строят с години, а фотоволтаиците могат да бъдат изградени в рамките на шест месеца.

- Каква е тенденцията при изграждането на зелени мощности у нас?

Миналата година беше първата, в която започнахме да виждаме по-сериозен интерес към батерийните съоръжения - до този момент фокусът беше основно върху изграждането на самите възобновяеми мощности. Сега навлизаме в следващия етап - системи за съхранение на енергия. Очакванията ми са тази тенденция да се засили, защото батериите стават все по-важни - те гарантират стабилност на мрежата, управление на енергията в пиковете на производството и оптимизация на пазарните цени на електроенергията.

Балансът е нужен сега и не може да се чака години, за да бъде изградена ядрена мощност, например. Затова и батериите са необходими на системата.

Пазарната цена на електроенергията се определя от търсенето и предлагането, следователно, когато предлагането може да се отлага, или търсенето да се повишава чрез съхранение на енергията, това води до оптимизация на цените. Така че не е изненадващо, че все повече нови проекти се планират с изграждане на батерии от самото им начало.

- Има ли интерес към самостоятелни батерии или по-скоро са част от по-голям проект?

Има, да, но по-ограничен. Фокусът в момента е към добавяне на капацитет за съхранение към нови или съществуващи централи с цел оптимизация. При сегашните цени на тока система без батерия не е финансово изгодна инвестиция. Затова и батериите в момента са задължителна част от новите проекти. За 2026 година има заявки за 7 гигаватчаса батерии. Изграждането им отнема между три и шест месеца.

- Батериите ли са решението, което толкова дълго време търсеше зеленият сектор?

Батериите са много важна, но не единствената стъпка напред. И вятърните, и фотоволтаичните централи са променливи като производство и батериите позволяват произведената енергия да бъде съхранена и използвана, когато е необходимо. Така те помагат за управлението на пиковете - например вечерно време, когато няма слънце, но има голямо потребление. Чрез батериите ВЕИ централите могат да участват на пазара за балансираща мощност. Реално цената на дневната енергия в България през февруари и половината от март се колебаеше около 0 евро, тоест без батерии централите са икономически неефективни.

В „АмонРа“ работим с батерии на производители от Tier 1 на Bloomberg New Energy Finance — Deye, Dyness, Sunwoda, Growatt, SAJ и т.н. Предлагаме решения за домашни системи, за бизнес обекти и за индустриални проекти с по-високи изисквания. Критерият е един: надеждност и дълъг експлоатационен живот. Батериите обаче не са единственият инструмент.

За да работи системата оптимално, са нужни още и модерни мрежи, дигитални системи за управление, оптимизация в мрежата - неща, без които няма как. За да има истинска трансформация, трябва да има решения, свързани не само със самото производство, а и с управлението на енергията. Също така и самите зелени мощности е добре да бъдат близо до потреблението - в момента в България в големите градове няма централи по покривите на сградите, с батерии и т.н.

- Това ли е скритият капацитет на зеления сектор у нас?

Да, за соларните панели със сигурност, и в последните години те се изграждат все повече. Минусът е, че площите са ограничени. Големите централи с батерии са в полетата. Но соларните панели на покрива със сигурност са от полза за домакинствата на фона на растящите цени, особено за тези, които разчитат на газ за отопление.

- Разработват ли се нови технологии, които да направят по-оптимална работата на соларните централи?

За съжаление не, но именно затова толкова бързо може са бъде добавена нова мощност - нещата са ясни и прости. Самите продукти се подобряват непрекъснато - като дизайн, ефективност на работата и т.н. Все пак не трябва целият ни енергиен микс да е от зелена енергия.

- Какви са новостите при вас?

През януари дадохме началото на ново бизнес направление — „АмонРа Клима Инсталейшън“. Доставяме, монтираме и поддържаме климатични, отоплителни и вентилационни системи, интегрирани с фотоволтаични панели и батерии. Идеята е проста - затваряме целия цикъл - от продукта до реалната му работа на терен. Инсталаторите получават по-мащабни проекти, а крайните клиенти - по-ниски сметки и по-голяма независимост от мрежата.

През февруари открихме и складова база и шоурум в Добрич на площ от 10 декара на територията на завода "Елиа", за да обслужваме по-добре Североизточна България.

„АмонРа“ е единствената компания в България, която произвежда конструкции за монтаж на фотоволтаични панели. Те са изцяло наш дизайн, с ISO сертификация и се използват в цяла Европа. Развиваме бизнеса си, така че не просто да доставяме решения, а и да ги създаваме. Започнахме с внос, стигнахме до собствено производство с европейска сертификация. Енергийната независимост, за която говорим, важи и за компаниите и ние работим в тази посока.