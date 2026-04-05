Сърбия е открила експлозиви до "Балкански поток" в близост до унгарската граница*

Сръбската полиция и армия са открили „взривни вещества с разрушителна сила“ в близост до основен газопровод, който снабдява голяма част от страната и се простира на север към съседна Унгария, заяви президентът Александър Вучич, цитиран от Bloomberg. Става въпрос за газопровода "Балкански поток", продължение на "Турски поток". След спирането на транзита на руски газ през Украйна именно този маршрут се превърна в основния газов коридор за Сърбия и един от ключовите за Унгария.

В публикация в Instagram Вучич посочи, че е разговарял с унгарския министър-председател Виктор Орбан, за да го информира „за първите резултати от разследването на нашите военни и полицейски власти относно заплахата за критичната газова инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария“.

Заедно с неуточнените взривни вещества са били открити възпламенители, каза Вучич, добавяйки, че засега не са съобщени щети. Районът се намира близо до град Канжица, на около 10 километра от унгарската граница.

„Сръбската армия днес успя да предотврати действие срещу жизненоважните интереси на страната“, заяви Вучич в коментари, излъчени по местната телевизия. „Сърбия ще се справи безмилостно с всеки, който мисли, че заплашва нейната жизненоважна инфраструктура.“

Инцидентът се случва само седмица преди Унгария да проведе решаващи избори, които ще определят дали Орбан може да удължи своето повече от 16-годишно управление. През февруари премиерът нареди да се засили сигурността около енергийната инфраструктура, след като многократно предупреди, че Украйна има за цел да наруши енергийните системи на Унгария.

Малко по-късно Унгарският премиер Виктор Орбан също потвърди, че е разговарял по телефона с Вучич, който му е съобщил за намирането на експлозиви в близост до газовата инфраструктура, свързваща двете страни, предаде Ройтерс.

"Сръбските власти са открили разрушителни взривни вещества и оборудване, необходимо за активирането им, в близост до ключова газова инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария", написа в социалната мрежа Facebook Орбан, който е близък съюзник на Вучич.

"Тече разследване. Свиках извънредно заседание на Съвета за отбрана този следобед", каза още унгарският премиер.

Развитието настъпва в края на все по-напрегнатата предизборна кампания в Унгария, която Орбан фокусира върху предупрежденията за предполагаемата заплаха, която Украйна представлява за енергийната инфраструктура на страната. Междувременно опозицията обвини премиера и управляващата партия „Фидес“, която според проучванията може да загуби на изборите на 12 април, че е инсценирала инцидента.

„От седмици получаваме сигнали от различни места, че Виктор Орбан ще пресече още една граница с помощта на Сърбия и Русия след по-ранни неуспешни операции под фалшив флаг“, заяви в изявление Петер Мадяр, бивш член на „Фидес“, който оглавява опозиционната партия „Тиса“. „Няколко души посочиха, че това ще се случи „случайно“ по време на Великден край газопровода в Сърбия. И точно това се случи.“

*Допълнено с позицията на Петер Мадяр.