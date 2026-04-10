Европа може да се изправи пред недостиг на реактивно гориво в рамките на седмици

Европейската асоциация на летищата предупреди, че континентът може да се сблъска със системен недостиг на самолетно гориво след три седмици, освен ако Ормузкия пролив не бъде отворен. Организацията призова за спешни мерки в целия Европейски съюз (ЕС) за осигуряване на доставките преди летни туристически сезон, предава Ройтерс.

В писмо до Европейската комисия (ЕК) от 9 април Международният съвет на летищата в Европа (ACI) посочва, че кризата с горивото би „нанесла значителна вреда на европейската икономика“, утежнявайки макроикономическото въздействие на покачващите се цени на петрола, предизвикани от войната на САЩ и Израел в Иран.

Въздушните връзки допринасят с 851 млрд. евро за брутния вътрешен продукт (БВП) на европейските икономики годишно и поддържат 14 млн. работни места, като летищата обслужват 26% от износа на Европа по стойност, според данни до 2019 г. от проучване на ACI.

Среща на групата за координация в областта на петрола към Европейската комисия тази седмица показа, че понастоящем няма общоевропейско картографиране, оценка или мониторинг на производството и наличността на реактивно гориво, изтъква в писмото генералният директор на ACI Оливие Янковец.

Организацията призова Комисията да се намеси и да направи сравнение между наличните и прогнозираните количества авиационно гориво и нуждите, да намери алтернативни източници за внос, да оцени заплахите за потоците на гориво в рамките на ЕС и да прецени нивата на търговските и стратегическите резерви.

Цените на авиационното гориво се удвоиха до 150-200 долара за барел през последните седмици, което представлява сериозен финансов удар за сектора, в който разходите за гориво съставляват до една четвърт от оперативните разходи.

В писмото се призовава също така за поредица от незабавни политически интервенции, включително временно премахване на ограниченията за внос на авиационно гориво, а именно тези по новия регламент на ЕС за метана, който ще влезе в сила през януари 2027 г.

Янковец предупреди, че правилата вече са възпрепятствали продавачите на гориво от трети страни да подписват договори за доставки за това лято.

Организацията предложи също така колективни покупки на реактивно гориво от страна на ЕС и целеви задължения за рафинериите, за да се гарантира производството, както и включването на летища, авиокомпании и наземни оператори в държавната помощ в отговор на кризата.