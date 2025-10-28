Над 2,7 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в развитието на Стара Загора, Кюстендил и Перник

Нови над 1,580 млрд. лв. ще бъдат отпуснати за енергийна ефективност на обществени сгради, изграждане на фотоволтаични системи за малки и средни предприятия и трансформация на минни терени в трите въглищни региона на страната – Стара Загора, Кюстендил и Перник.

В област Стара Загора са планирани и специални програми за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и изграждане на мощности за производство на водород, станции за зареждане и осигуряване на водородни превозни средства за обществен транспорт. Това обяви в Стара Загора заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Юра Витанова, цитирана от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Днес тя председателства Петото заседание на подкомитетите за справедлив преход на трите региона. Средствата са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по приоритет 4 на програмата „Справедлив преход“. „Така инвестициите в трите области, засегнати от декарбонизацията, ще достигнат над 2,7 млрд. лв.“, обобщи Витанова.

Към момента в трите области се изпълняват програми за над 1,170 млрд. лв., стана ясно по време на заседанието. От тях със 190 млн. лв. ще се санират 129 многифамилни жилищни сгради. 250 млн. лв. са предвидени за диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход.

„Интересът към мярката е огромен. Подадени са 1957 проекта за над 927 млн. лв. Предстои до края на годинатаи началото на следващата да бъдат сключени договорите с одобрените фирми“, коментира заместник-регионалният министър. По мярката за подкрепа за индустриални и логистични паркове, с бюджет 149 млн. лв., са подадени 20 проектни предложения за 322 млн. лв., които са в процес на оценка. Вече е сключен договор с Министерството на труда и социалната политика за картографиране на уменията на косвено засегнатите лица в най-силно засегнатите от климатичния преход области, финансирана с 3 млн. лв.

До 15 април 2026 г. се набират проекти за обучения, квалификация и преквалификация на засегнати работници с бюджет 110 млн. лв. На 28 ноември изтича срокът за подаване на предложения за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора с бюджет 463 млн. лв.

Витанова информира, че до края на годината предстои да бъдат отворени и три нови процедури. Едната е за социално-икономическа трансформация на минни терени, с бюджет малко над 475 млн. лв. Ще се финансират проекти за трансформация на минни терени и подготовката им за алтернативни икономически и стопански дейности. Мярката е насочена към Министерство на енергетиката, Националния енергиен оператор, общините в трите области и Електроенергийния системен оператор.

300 млн. лв. са предвидени за пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради. Целта е да се подпомогне създаването на енергийни общности и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници в общините от областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, като и в 10 съседни общини. Предвижда се енергийна ефективност на държавни сгради, обекти на изпълнителната и съдебната власт, БНР, а като партньори могат да участват областните администрации, висши училища и др.

Близо 142 млн. лв. са включени за малкия и среден бизнес за изграждане на фотоволтаични системи и съоръжения за съхранение на енергия от тях, с което да се насърчи климатичният преход в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и на общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

„Намираме се в доста динамичен етап на изпълнение и Управляващият орган е в режим на пълна мобилизация, за да бъдат изпълнени всички набелязани мерки по най-ефективния за гражданите начин“, посочи Витанова. Тя обяви старта и на две нови процедури за развитието на иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии, което е и една от основните цели и политики на ЕС за засилване на отбранителната сигурност в рамките на държавите членки, както и за създаване на капацитет за водородна верига на добавена стойност в региона на Стара Загора“.

Мярката за подкрепа на иновации в научно-изследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение е на стойност 85 млн. лв. Целта е създаване на Център за върхови постижения, в който да се извършва планиране, провеждане на научни изследвания, стимулиране на технологичното развитие и внедряване на иновативни решения с двойна употреба. Мярката ще се реализира в област Стара Загора от дъщерно предприятие на „София Тех Парк“ в партньорство с предприятия от военно-промишления комплекс, както и военния университет във Велико Търново, техническите университети в София и Габрово и Българската академия на науките. Очаква се да бъдат създадени нови работни места, а страната ни да има висококвалифицирани позиции в научноизследователската и развойна дейност в областта на отбраната, допринасящи за регионалната икономика. Ще се развиват и дигитализацията и цифровите технологии, изкуствен интелект в областта на отбраната и др.

Община Стара Загора ще е конкретен бенефициент по мярката за насърчаване на водорода, а партньори ще са БАН, местният бизнес, общински предприятия и др. Общият бюджет е над 263 млн. лв. Те са за проектиране и изграждане на комплекс за производство на зелен водород, водородни зарядни станции, доставка на нови водородни превозни средства и водородни трейлъра за доставка на водород, изграждане на съпътстваща инфраструктура, изграждане на нови фотоволтаични системи и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) за целите на производство на зелен водород и др.

„Управляващият орган ще се стреми максимално бързо да подготви и насоки за кандидатстване по тези две процедури, за да даде възможност за развитие на иновативните идеи в регионите. Надявам се те да бъдат интересни и да бъдат подадени и осъществени ефективни и иновативни проектни предложения“, каза Витанова.