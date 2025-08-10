Новите мита подлагат на още по-голям натиск испанските производители на черни маслини

Испанските износители на черни маслини, които са обект на сурови мита от първия мандат на американския президент Доналд Тръмп, предупреждават, че ще бъде трудно да оцелеят с допълнителните 15%, с които се сблъскват сега в рамките на новото търговско споразумение на Европейския съюз със САЩ, пише Ройтерс.

Сега стоките от ЕС са изправени пред мита от 15%, наполовина на ставката, с която заплашваше Тръмп, но много повече, отколкото европейските страни се надяваха, след сключеното търговско споразумение с американския президент.

Испания, която е най-големият износител на трапезни маслини в света, е отбелязала спад в дела си на американския пазар на черни маслини от 49% през 2017 г. на 19% през 2024 г., след като Тръмп наложи мита от над 30% по искане на калифорнийските производители на маслини.

Мерките се отнасят само за черните маслини и не засягат зелените маслини, зехтина и полупреработените маслини.

Испанските земеделци предприеха мерки за увеличаване на продажбите на зелени маслини и за диверсифициране на пазарите си, след като митата бяха наложени за първи път, но предупредиха, че допълнителното увеличение ще бъде трудно за преглъщане.

„Това би било нежизнеспособно (за черните маслини)“, казва Едуардо Мартин, секретар на Asaja, испанската асоциация на местните фермери в южната провинция Севиля – районът, който произвежда най-много маслини.

Първоначалните търговски мерки съвпаднаха с тежка суша, която принуди испанските производителли да съкратят около 400 хил. работни смени за берачи от общо 2,5 млн., според оценки на бранша. Продажбите на испански черни маслини в САЩ намаляха със 70% през първата година.

„Най-лоша беше първата година“, коментира Габриел Кабело, председател на Федерацията на селскостопанските кооперативи на Андалусия в провинция Севиля. „През втората година разбрахме, че положението ще се запази и че трябва да работим по различен начин“, допълва той.

За да намалят загубите, испанските износители пренасочиха вниманието към Европа и Близкия изток, региони с традиции в потреблението на трапезни маслини. Те също така се осмелиха да навлязат на азиатските пазари и преминаха към износ на повече зелени маслини за САЩ, тъй като те подлежат на по-ниски мита.

Митата също така стимулираха иновациите, като някои испански производители започнаха за първи път да продават черни маслини, пълнени със сьомга или сирене, което е помогнало за увеличаване на продажбите в Европа и Азия, казва Кабело.

Въпреки това испанското министерство на земеделието счита, че е загубило 239,5 млн. евро от продажбите на черни маслини след въвеждането на митата, близо една трета от общата стойност на износа от последната реколта в размер на 707 млн. евро.

Преживяхме бурята

Според Asemesa, испанската асоциация на износителите на трапезни маслини, от 25-те испански износители, които са били активни преди въвеждането на митата, са останали само четирима основни играчи.

Agro Sevilla, един от големите играчи с финансови ресурси да лобира пред САЩ за по-ниски ставки, разшири износа на зелени маслини и успя да намали митата за черните маслини от 31% на 10%. Компанията успешно доказа, че получава по-малко европейски субсидии в сравнение със сметките на САЩ. Продажбите ѝ отвъд Океана постепенно нарастват от 2023 г. насам.

„Не можем да се откажем от най-големия потребителски пазар на черни маслини в света“, коментира главният изпълнителен директор на Agro Sevilla Хулио Рода.

В неочакван обрат Aceitunas Guadalquivir, друг голям испански производител на маслини, придоби Bell-Carter Foods, една от двете водещи американски компании, които бяха подкрепили налагането на мита, според изявление, публикувано през 2022 г.

Компанията е сред няколкото калифорнийски компании, които са внасяли сурови маслини от Испания, освободени от митата, сочат данните на Asemesa.

Aceitunas Guadalquivir не е отговорила на запитването на Ройтерс за такъв износ.

„Когато Калифорния има ниско производство, те внасят сурови маслилни, за да ги преработят в САЩ, предимно от Испания“, казва генералният секретар на Asemesa Антонио де Мора.

Испания е изнесла 6300 тона полупреработени маслини през 2024 г. заедно с 36 хил. тона зелени маслини и 9800 тона черни маслини. Мерките на САЩ не успяха да подкрепят местните производители.

Вносът на трапезни маслини се е увеличил с 40% през първите осем месеца на 2024 г. спрямо същия период на 2017 г., сочат данни, като Египет, Португалия и Турция са повишили износа си най-много.

Испанският износ на зелени маслини за САЩ е нараснал с 18% през същия период, което частично компенсира спада на износа на черни маслини.

Въпреки това испанските производители остават притеснени от новите мита. „Това е като да добавиш още дъжд към мокра земя“, казва Мартин.