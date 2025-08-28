Обещанието на Азия за повече внос на земеделски стоки от САЩ преначертава търговските потоци

Страните от Югоизточна Азия са готови да променят световните търговски потоци на зърно и маслодайни семена чрез търговски споразумения със САЩ, които включват увеличаване на покупките на земеделски стоки. А нарасналите американски доставки изместват тези от Австралия, Канада и Русия, пише Ройтерс.

Докато Индонезия и Бангладеш вече приеха да увеличат покупките като част от споразумения, които определят по-ниски мита върху износа им за САЩ, търговци на зърно от региона казват, че Виетнам, Филипините и Тайланд може да повишат покупките на фуражно зърно съгласно собствените си споразумения.

„Износът на земеделски продукти от САЩ явно ще спечели позиции в Азия“, казва Оле Хоу, директор на консултантските услуги в компанията IKON Commodities в Сидни. „От една страна, търговските споразумения създават натиск, но също толкова важни са по-ниските цени на американската пшеница, царевица и соево брашно, които са по-евтини от доставките на конкурентни износители“, допълва той.

Азия, която е нетен вносител на храни, е жизненоважен пазар за международните доставчици, тъй като потреблението в региона нараства наред с увеличаването на населението и на доходите. Азия представлява около 30% от световния внос на пшеница, царевица и соево брашно, сочат данни на Министерството на земеделието на САЩ.

Притокът на американски култури може да понижи цените за конкурентите и да увеличи разходите им за транспортиране на зърно на по-големи разстояния, казват търговци и анализатори.

През последното десетилетие доставчици от Черно море и Южна Америка спечелиха позиции в Азия, като отнеха пазарен дял от САЩ.

Делът на САЩ в индонезийските доставки на пшеница е намалял с почти 50% през последните пет години, като е заменен от внос от Украйна, Русия и Аржентина, сочат данни на Индонезийската асоциация на производителите на пшенично брашно.

Но индонезийските мелници са купили около 250 хил. тона американска пшеница от юли, показват данни на двама търговци на зърно от Сингапур. Асоциацията подписа меморандум за разбирателство за закупуване на 1 млн. тона американска пшеница годишно като част от търговските преговори за по-ниски мита. През 2024 г. САЩ са продали 693 хил. тона на Индонезия.

„Цените са от ключово значение, тъй като това ще бъдат частни сделки на мелниците, но закупуването на 1 млн. тона американска пшеница няма да бъде проблем за нас“, коментира представител на асоциацията, пожелал да остане анонимен, тъй като няма право да говори пред медиите.

Австралия доставя около една четвърт от пшеницата на Индонезия и може да загуби няколко стотин хиляди тона от продажбите си, казват трима австралийски търговци на зърно, въпреки че износителите, които са по-далеч, може да бъдат засегнати в по-голяма степен. През 2024 г. страната е изнесла 3 млн. тона за Индонезия, съобщи статистическата ѝ служба.

„Ако продажбите на австралийска пшеница за Индонезия и Бангладеш намалеят, тази пшеница вероятно ще се озове на по-далечни пазари“, казва Тобин Гори, основател на консултантската компания за суровини Cornucopia в Австралия.

Сделки с Виетнам

Бангладеш одобри вноса на около 220 хил. тона американска пшеница, съобщи представител на министерството на храните в Дака на 30 юли. Бангладеш се ангажира на 20 юли да внася 700 хил. тона американска пшеница годишно, за да засили търговските връзки, в сравнение с практически нулеви покупки през 2024 г.

Виетнам, един от най-бързо развиващите се пазари на фуражи за животни, вероятно ще внася американска пшеница, царевица и соево брашно, съобщиха търговци в Сингапур.

През юни министерството на земеделието на Виетнам съобщи, че компаниите ще подпишат меморандуми за разбирателство за закупуване на земеделски продукти от САЩ в размер на 2 млрд. долара, включително пет споразумения за закупуване на продукти от Айова в размер на 800 млн. долара като царевица, пшеница, сушени зърна от дестилация и соево брашно.

Не е ясно дали споразуменията са били официално подписани.

Аржентина в момента е водещият доставчик на зърно за Виетнам, като през последните пет години е осигурила вноса на над 50% от царевицата и 65% от соевото брашно.

Виетнам е увеличил покупките си на американска царевица за пазарната 2024-2025 г., която приключва на 31 август, като е закупил 1,1 млн. тона, а още 19 051 тона ще бъдат доставени до края на месеца, сочат данни на Министерството на земеделието на САЩ.

За пазарната 2025-2026 г. виетнамските вносители са резервирали 134 хил. тона в сравнение с едва 2000 тона, резервирани по същото време миналата година за периода 2024-2025 г.

Фуражна царевица

Тайланд и Филипините също може да се превърнат в ключови вносители на американска царевица, съобщават търговци в Сингапур.

Един от тях отбелязва, че покупките, свързани с търговските споразумения, може да доведат до закупуването от Тайланд на над 1 млн. тона американска фуражна царевица въз основа на това, което ще бъде необходимо, за да се заменят сегашните им покупки на фуражна пшеница от Черно море и фуражна царевица от Азия.

Покупките на царевица от Филипините може за бъдат по-високи, тъй като страната трябва да замени 3,3 млн. тона фуражна пшеница, макар че те ще зависят от понижаването на митата върху царевицата, казва търговецът.

През юли, след като двете страни обявиха търговско споразумение, високопоставен съветник по икономическите и търговските въпроси на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши заяви, че митата върху вноса от САЩ на царевица, ориз, захар, риба, свинско и пилешко месо, не са отменени.

След обявяването на търговско споразумение със САЩ на 1 август тайландският финансов министър заяви, че страната ще внесе до 2 млн. тона американско соево брашно. Но все още няма подробности за тайландските покупки на соя.

„Проведени бяха продуктивни търговски преговори, които дават възможност на САЩ да засилят достъпа си до пазари в нашия регион“, казва Тимъти Лох, регионален директор на Съвета за износ на соя на САЩ за Югоизточна Азия и Океания.

„Очакваме по-високо търсене на американски продукти като соево брашно и други американски земеделски стоки за износ в Югоизточна Азия“, допълва той.

Някои американски земеделски продукти са конкурентни в ценово отношение с други региони. Американската мека бяла пшеница тази седмица се предлагаше на цена от около 280 долара за тон на база разходи и товар (C&F), колкото и черноморската пшеница с подобно качество.

Американската царевица е с 10-15 долара за тон по-евтина от южноамериканските продукти, а американското соево брашно предлага отстъпка от пет долара в сравнение с конкурентни доставчици, според търговец на зърно от Сингапур.