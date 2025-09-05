IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Любовта на потребителите към пържолите тласна световните цени на месото до нови върхове

Високите цени на млечните продукти също се отразяват, както и последиците от промените в климата

16:00 | 05.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Международните цени на месото достигнаха нов рекорд през август, докато силното търсене в САЩ и Китай разпалва продължаващото с месеци рали, съобщава Bloomberg.

Индексът на Световната продоволствена организация на ООН, проследяващ цената на месото, миналия месец мина последния си рекорд, достигнат през юли. Това увеличение влошава и без това завишените инфлационни тревоги в редица страни. През юли потребителските цени за говеждото и телешкото са били с почти 25% по-високи само във Великобритания.

Световните цени на месото. Графика: Bloomberg LP Световните цени на месото. Графика: Bloomberg LP

Животновъдите на много места по света са принудени да се справят с последиците от климатичните промени, с болести и намаляване на производството. Стадата в САЩ са с най-малък брой добитък от десетилетия насам, а бройката притиска и водещия износител Бразилия, докато изключително нестабилните метеорологични условия засилват предизвикателствата пред възстановяването.

Що се отнася до говеждото, търсенето от САЩ е стимулирало австралийските цени, според данните на организацията на ООН. В същото време силният внос от Бразилия в Китай е подкрепил пазара въпреки по-слабите продажби за САЩ, след като новите по-високи търговски мита влязоха в сила.

По-високите цени на млечните продукти също се отразяват върху доставките, тъй като по-малко добитък е наличен за месо.

„Пазарът на говеждо месо също така е свързан с факта, че има високи цени на млечните продукти“, посочва Моника Тотова, икономист към продоволствената организация. При високи цени на маслото и сиренето „няма да заколите кравите си, за да ги продавате за месо“, допълва тя.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:00 | 05.09.25 г.
цени на храните
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Земеделие виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още