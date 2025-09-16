Цените на слънчогледовото масло в Европа скачат след сухото лято

Цените на европейското и в частност украинското слънчогледово масло стремглаво се повишават, тъй като прогнозите са за ограничени добиви на Стария континент след горещото и сухо лято, предава Bloomberg.

:В Украйна се очаква добивът от слънчоглед да падне под средната стойност за последните пет години главно поради сушата в южната част, където се отглежда по-голямата част от слънчогледа“, се посочва в доклад на отдела за мониторинг на селскостопанските ресурси на Европейския съюз (ЕС). Цяла Европа е изправена пред подобни предизвикателства, като най-големият производител - Франция, очаква спад на добива с 15% под средната стойност за последните пет години.

Така Старият континент може да отбележи най-лошата реколта от слънчоглед за десетилетие, като производството се оценява на 8,3 млн. тона, според аналитичната фирма Strategie Grains. „В най-добрия случай реколтата ще бъде лоша, а в най-лошия – катастрофална“, коментира Винсент Браак, анализатор във фирмата.

Френското слънчогледово масло е близо до най-високата си цена от ноември 2022 г. Изображение: Bloomberg

Цените на слънчогледовото масло във френските пристанища се търгуват близо до най-високите си нива от ноември 2022 г., докато цените в Украйна са близо до петмесечен връх, показват данни на Commodity3. Поскъпването отразява нарастващите опасения за производството през 2025–26 г., като Украйна и ЕС заедно осигуряват около 40% от световното производство на слънчоглед, според Министерството на земеделието на САЩ.

Цените на растителните масла вече са на най-високото си ниво от юли 2022 г., според индекса на Агенцията по прехраната на ООН (ФАО) за основните хранителни стоки. Това добавя натиск върху инфлацията при храните, а тя остава на най-високото си ниво от две години. Намалените доставки на маслодайни семена също допринасят за ценовия натиск.

През август слънчогледовото масло е най-скъпото растително масло, показват данни на Световната банка. Купувачите реагират, като правят по-малки, частични покупки, вместо да се запасяват за месеци напред, казва Кайл Холанд, старши пазарен репортер в Expana. Някои потребители също така започват да променят състава на продуктите, за да намалят използването на слънчогледово масло, посочва той, макар че тези примери са по-малко.

Слънчогледовото масло беше най-скъпото растително масло през август. Изображение: Bloomberg

Все пак има и лъч надежда. „В Украйна, водещ износител на слънчогледово масло, събирането на реколтата е бавно, но с напредването на жътвата на север и запад добивите се подобряват“, посочват от консултантската фирма UkrAgroConsult. Фирмата очаква общото производство на слънчоглед да се увеличи с повече от 8% спрямо миналия сезон благодарение на по-голямата площ на засетите земи.

Жътвата е в разгара си в Европа. Ранните добиви и съдържанието на масло остават ниски, казва Браак от Strategie Grains, макар да добавя, че „може да има изненади от по-късните реколти“.