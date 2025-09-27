Сибир спаси годината за производителите на жито в Русия

Реколтата от жито в Русия е спасена след рекордните добиви в Сибир и Урал, сочат наблюденията на руската анализаторска компания SovEcon. Сушата и застудяванията през пролетта се оказаха критични за селското стопанство в южните части на Русия. Но сега очакванията са, че добивите ще достигнат 87,2 млн. тона, което е съвсем близо до средното за последните години - 88,3 млн. тона.

За втора поредна година посевите в Сибир и Урал се развиват по-бавно заради обилни валежи, но в крайнна сметка добивите са рекордни. В европейската част на Русия ситуацията не е добра и това беше причината анализаторите да прогнозират много слаба година за отглеждащите зърнени култури.

В същото време остават очакванията за свит износ, който се базираше на прогнозите за слаба реколта, - до около 43,4 млн. тона. Анализаторите отчитат, че няма сигнали за увеличаване на търсенето и руската пшеница среща силната конкуренция на производителите от Австралия и Аржентина, които също записват рекордна година.

Износът в периода юли - септември е едва 11 млн. тона, което може да бъде определено като най-слабия старт на продажбите от 2022 г., когато търговията беше блокирана от началото на войната в Украйна. Ако тези данни бъдат изключени, износът е най-слаб от 2017 година, сочат още данните.

Според SovEcon износът през втората половина на годината едва ли ще надхвърли 30 млн. тона, въпреки че Министерството на земеделието на Русия прогнозира, че ще бъде коло 33 млн. тона.

През септември има ръст на цената на руската пшеница - с 1,50 долара до 228-229 долара за тон, на фона на слабото предлагане на пшеница от новата реколта на пазарите и силната рубла. Цената на руската пшеница се доближава на тази в региона на България и Румъния, която поскъпна до 235 - 237 долара за тон, както и на френската пшеница, която се търгува за 232 долара за тон.