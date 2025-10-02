По-добрата реколта засилва надеждите на производителите на шампанско за повече търсене

Благоприятните метеорологични условия са подобрили качеството на гроздето за шампанско тази година, заявиха производителите в четвъртък, носейки някои добри новини в момент на намаляващо търсене на френското пенливо вино, съобщава Ройтерс.

През юли индустрията реши да свие тазгодишната реколта от грозде с 10%, ограничавайки я до 9000 кг на хектар, след намаление от 12% през предходната година.

Орязването има цел да се преодолее намаляващото търсене на фона на глобалния спад в консумацията на алкохол, икономическата несигурност и опасенията относно вносни мита на американския президент Доналд Тръмп.

Прибирането на гроздето в Шампан е приключило, както и в други френски винопроизводителни региони, и тази година реколтата изглежда ще бъде добра.

В търсене на нови пазари

„Имахме късмет да имаме хубаво време на правилното място в правилния момент“, заяви пред репортери Максим Тубарт, председател на групата на производителите на шампанско SGV.

Продажбите на шампанско – обикновено смес от реколти от няколко години – са спаднали с 1,8% през първите осем месеца на 2025 г. до 145 млн. бутилки, съобщи SGV.

Въпреки това износът е нараснал с 0,2% през същия период, след като миналата година спадна с повече от 10%.

„Усещаме забавяне на спада, макар че оптимизмът остава ограничен“, каза Тубарт.

Износът се е увеличил през първите месеци на годината, тъй като американските вносители са натрупали запаси преди въвеждането на мита върху виното от Европейския съюз.

Американските мита подчертават необходимостта производителите на шампанско да намерят нови пазари, заявиха производителите. Търговските споразумения между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, както и с Индия, биха помогнали за създаването на нови възможности, заявиха те.