Цената на месото удари нов рекорд на световните пазари заради недостига на телешко

Световните цени на месото достигнаха нов рекорден връх през септември в най-дългата серия от месечни увеличения от 2021 г. насам, тъй като свиващите се американски стада от говеда не могат да отговорят на силното търсене на телешко, предава Bloomberg.

Индексът, който следи цените на месните продукти, се е повишил с 0,7%, отбелязвайки осмо поредно месечно увеличение, съобщи в петък Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО). Поскъпването се дължи основно на телешкото, като обемът на американските стада е достигнал най-ниските си нива от десетилетия. В същото време цените в Бразилия, която е водещ износител, също са се увеличили.

Това допринесе за покачването на световните цени на хранителните суровини, които през юли достигнаха най-високите си нива от повече от две години, създавайки инфлационни проблеми за потребителите и политиците. Миналия месец Европейската централна банка (ЕЦБ) отбеляза, че цените на храните растат по-бързо от общата инфлация, докато Британският консорциум за търговия на дребно (BRC) съобщи, че нарастващите разходи за труд и електроенергия продължават да увеличават производствените цени за много фермери.

„В САЩ ограниченото вътрешно предлагане на говеждо и ценовите разлики продължават да насърчават вноса, особено от Австралия, където цените се покачиха“, се посочва в доклада на ФАО. „Цените на бразилското говеждо също се увеличиха, подкрепени от силното търсене в световен мащаб, което компенсира ограничения достъп до САЩ след въвеждането на по-високи мита от американския президент Доналд Тръмп“, се казва още в него.

Месото е единствената основна група хранителни суровини, проследявана от ФАО, която е отбелязала поскъпване през септември, подпомогната и от по-високите цени на овчето месо.

Общият хранителен индекс, който проследява месечните промени в кошницата от международно търгувани храни, е достигнал средна стойност от 128,8 пункта през септември, което е понижение спрямо отчетените 129,7 пункта за август. Показателят е отбелязал ръст от 3,4% спрямо същия месец на миналата година.

В отделен доклад ФАО повиши прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2025 г. до 2,971 млрд. тона спрямо нивото от 2,961 млрд. тона, прогнозирани миналия месец.