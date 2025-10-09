"Лидл" учи децата на здравословно хранене с образователна градина от ново поколение

Образователната градина „Фермата на Lidl”, която разкрива пътя на храната от полето до чинията и поставя основите на отговорното потребление, беше представена на официално събитие в логистичния център на "Лидл България" в с. Равно поле край Елин Пелин в сътрудничество с „Асоциация Родители“. Тя е част от стратегическата визия на компанията за устойчиво бъдеще.

Проектът е насочен към деца и основната му цел е чрез съвременни образователни методи и лично преживяване те да разберат откъде идва храната, защо е важна за здравето, как хранителните ни избори влияят на природата и какво стои зад устойчивите практики в земеделието.

Освен „Асоциация Родители", партньори на Lidl в образователната градина са Фондация „ЕкоОбщност“ и експертът доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Градината е изградена на принципа на биодинамичното земеделие и включва градински лехи с различни видове и сортове растения, зона за компостиране, открити и закрити кътове за обучение и игри. Предстои да бъде добавена и оранжерия.

„Фермата на Lidl“ е наша сбъдната мечта. От една страна, тя е свързана с основата дейност на компанията да предоставя качествени и свежи продукти за ежедневната трапеза на българина на достъпна цена. Но от друга страна, смятаме, че голямото лидерство е в създаването на стойност. Затова искахме да направим проект, с който да покажем на децата си не само знанието, а и грижата, предприемачеството, търпението и отговорността“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидл България".

Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. Снимка: Лидл България

Тя допълни, че през 2019 г. в компанията е възникнала идеята за осъзнатото хранене, впоследствие на преден план излиза и темата за планетарната диета, а през 2024 г. започна голямата информационно-образователна платформа #ХраненеСмисъл. Целта на платформата е да постави темата за осъзнатото хранене – здравословно за хората и устойчиво за планетата, в центъра на общественото внимание. Тя включва национални проучвания, партньорства с експерти и образователни институции, както и дългосрочни активности в полза на здравето и опазване на природата.

„Днес правим следваща амбициозна крачка с визия към бъдещето. Проектът е естествено продължение на усилията ни да допринесем за здравето на потребителите и опазването на околната среда, включително чрез трансформация на продуктите ни собствена марка“, отбеляза Драгийска.

„Фермата на Lidl" е не просто информационна инициатива – тя е образователна, възпитателна и с изключително голяма обществена значимост“, каза Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката и добави, че Министерството на образованието и науката ще използва споделените изследвания и данни за здравословното и осъзнато хранене за усъвършенстване на политиките, свързани със здравето и храненето на децата, включително в училищна среда. „Темата за здравословния начин на живот е в основата на устойчивото развитие и е една от целите на хилядолетието. Затова подкрепяме тази вдъхновяваща инициатива“, каза още тя.

Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката. Снимка: Лидл България

„Фермата на Lidl” отваря врати пилотно тази есен с посещения на служителите на Lidl и ученици от две училища от близки населени места – гр. Елин Пелин и район Кремиковци. Чрез мисии и работилници, интерактивно съдържание и практически дейности децата ще се учат да садят, да наблюдават и да берат зеленчуци, ще опознават сезонността на растенията, сложните взаимодействия в екосистемите, значението на съхраненото биоразнообразие и ще откриват как природата връща грижата, която получава.

„Фермата на Lidl ще се превърне в споделено място за наука, знания и добри емоции. Надявам се, че мястото ще се пълни с деца, ще бъде приятно и смислено“, каза Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители”. От следващата година ще има дигитална платформа, в която училищата, желаещи да се включат в програмата, ще могат по-лесно да се записват, съобщи Алексиева и допълни, че пространството ще бъде надградено с обучения и за родители и учители.

Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители”. Снимка: Лидл България

От следващата пролет образователният център ще приема безплатно организирани групи ученици от цялата страна. Първоначалната програма е подготвена за деца от първи до четвърти клас, като предстои да бъде разширена за целия образователен цикъл на учениците. Съдържанието в програмата е съобразено с образователните нужди на съвременните деца, като разработените активности и модули се съотнасят с учебното съдържание, за да надграждат знанията и преживяванията на учениците.

„Концепцията на Фермата на Lidl е всичко да бъде съобразено с природата – от почвата до листата и растенията“, каза агрономът Теодор Насар, който има основен принос в създаването на градината. Гордостта на фермата това лято са били патладжаните и тиквичките, които са дали голям добив. А също и пъпешите, които „съжителстват“ с праз лук. Хора, които са успели да ги опитат, казали, че са едни от най-вкусните, които са яли в живота си, не крие гордостта си Насар. „Пъпешът не е взискателен, но веществата, които се използват при отглеждането му, трябва да бъдат балансирани. В конвенционалното земеделие често се прекалява с тях, докато ние използваме хомеопатични хранителни продукти, които му придадоха изключително сладкия вкус“, обясни младият агроном. Пъпешите са били оценени и от таралежите, които често се промъкват в градината, наред със зайци и птици.

Растенията са обособени в „гилдии“. Патладжаните „съжителстват“ с лук и маруля, тъй като първото растение отделя антибиотични вещества в почвата, засягащи вредните насекоми, а второто пуска подобни вещества във въздуха, като пропъжда насекомите, които ядат листата, и не допуска гъбично развитие. Тиквичките са комбинирани с лук и морков.

„Лекарят, учителят и земеделецът могат да работят заедно, същото важи и за растенията. Показваме на децата работеща система и ги учим на морални принципи, които да прилагат и в живота“, обясни Насар.

Снимка: Лидл България

Във фермата се използва и специална техника за запазване на водата - мулчиране или покритие на почвата, при което капковото напояване остава отдолу. По този начин водата не се изпарява, а остава в почвата и това позволява да се полива по-малко. Отделно, комбинирането на растения с дълбок и плитък корен спомага водата да се запазват в дълбочина и плитчина.

Доматите „съжителстват“ с царевица, която ги предпазва от прекомерното влияние на слънцето. Във фермата се отглежда и сусам, който е все по-рядък за България.

Насар призна и за един неуспех – дините, които са били комбинирани с тикви тип „сив гигант“. По размерите си тиквите отговарят на името си, но дините така и не се развили.