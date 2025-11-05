Ще поскъпнат ли денталните услуги?

Не се очаква поскъпване на денталните услуги в България заради влизането на страната в еврозоната, но поскъпване на материалите и повишаването на осигурителната тежест ще се отрази в цените. Това коментираха д-р Венета Павлова, собственик и управител на дентални клиники "ЕО Дент", и д-р Валентин Павлов, собственик и управител на дентални клиники "ЕО Дент", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Влизането на еврото по никакъв начин няма да доведе до увеличаване на цената на услугата. Има единствено едно превалутиране, което се прави“, посочи д-р Павлова.

Що се отнася до инфлацията, която отново тръгна нагоре в България, д-р Павлов потвърди, че има "съвсем малки поскъпвания" при материалите. Той поясни, че това зависи от фирмите, които внасят материалите и повишение има при поскъпване на вносните дентални материали. „Това означава, че всяка актуализация на цените е базирана на чисто икономически параметри от веригата на доставки, а не на спекулативно вдигане заради еврозоната“, категоричен е мениджърът на клиники "ЕО Дент".

Той добави, че целта е да не се променят цените, затова клиниките разчитат на оптимизация на процесите и даде за пример използването на съвременни технологии и 3D принтери, които ускоряват създаването на продукти като корони.

Административна тежест

Д-р Павлов изтъкна, че най-сериозното предизвикателство пред сектора не е еврото, а планираните промени в данъчното и осигурителното законодателство, включително потенциалното връщане на Софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Той изрази силно притеснение от административния натиск: "За мен голямата болка е административната тежест. Това е най-голямата болка за един лекар. В Хипократовата клетва няма никъде тези административни тежести, които, на практика, вместо да се облекчават, се увеличават. Това създава напрежение."

Той е на мнение, че допълнителният контрол и администрация отвличат вниманието от пряката работа на зъболекаря с пациента. Затова очаква това отежняване на работата да принуди дори практики в малките населени места да затворят.

България като дентална туристическа дестинация

"Въпреки всички вътрешни проблеми, българската дентална медицина остава конкурентна на световно ниво", отбеляза д-р Павлова.

Според нея присъединяването на страната ни към еврозоната ще даде на чуждестранните пациенти по-голяма сигурност при плащанията. „Основният фактор да избират България и зъболекарите в България е високото ниво, качеството на услугата и цената, която е изключително достъпна“, подчерта тя.

Ще поеме ли държавата ангажимент за превенция и ще създаде ли стимули за развитие на качествените практики? Защо чужденци и българи, живеещи извън страната, предпочитат да "да си направят зъби" у нас?

Отговорите на тези и други въпроси може да получите, ако гледате видео материала на Bloomberg TV Bulgaria?

