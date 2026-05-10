Лидерството на Китай при лекарствата едва сега започва

Старият фармацевтичен ред, основан на авангардни постижения от Запада, тихомълком изчезна. Това, което имаме сега, е биполярна индустрия, съсредоточена върху САЩ и Китай – с последици за пациентите и политиките по целия свят, пише колумнистката на Bloomberg Джулиана Лиу в материал.

Китай свива разликата в броя на провежданите изследвания и в някои случаи дори постига напредък в разработването на нови лечения. Световните фармацевтични производители разбират много добре тази промяна – след като са сключили сделки за стотици милиарди долари през последните пет години за лицензиране на обещаващи китайски иновации за продажба в чужбина, за да попълнят финансите си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, по-специално, трябва да преосмисли доколко мъдро е искането за още една година съкращения за най-големите научни агенции в страната – финансиращи изследвания, които в крайна сметка могат да доведат до търговски пробиви – и произтичащото от това изтичане на мозъци. Стратегическият съперник Китай поставя технологиите, включително фармацевтиката, на преден план в своя икономически план. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) страната е надминала САЩ по разходи за научноизследователска и развойна дейност още преди две години.

Тези инвестиции са подхранвали бурен темп на растеж. Според проучване, публикувано миналия месец от престижното списание Journal of the American Medical Association, китайските програми за лекарства в ранен етап, които влияят върху бъдещите одобрения на медикаменти и набирането на капитал, са били около 800 през 2015 г. До 2024 г. те са надхвърлили 6000 - увеличение с повече от 600%. През същия период броят на проектите в САЩ е нараснал от около 5000 на 7000. Въпреки това световният дял на тези програми е намалял от половината от всички на една трета.

Тази траектория продължава и през 2025 г., според данни, обработени от съавторите на изследването Со-Йон Канг и Юнан Джи от Университета в Джорджтаун. Въпреки че нямаше налични данни за цялата година, Китай изпревари САЩ през второто тримесечие. Китайският растеж беше основната движеща сила зад почти двойното увеличение на подобни изследователски проекти в световен мащаб през последното десетилетие.

Общият брой в света на програмите за разработване на медикаменти. Графика: Bloomberg LP

Има много причини за звездния възход на Китай във фармацевтичния сектор – тенденция, която е получила много по-малко медийно внимание от амбициите на Пекин при полупроводниците или изкуствения интелект. Потенциалът за подобряване на здравните резултати на световно ниво, включително с нови лечения на затлъстяване, които може да се окажат по-ефективни от Ozempic, няма как да бъде надценен.

Страната разполага с голям брой пациенти, което позволява клиничните изпитания да се провеждат на половината от цената за по-кратко време. Регулаторните реформи рационализираха процеса на одобрение за всички лекарства. Все по-голям брой изследователи, обучени в чужбина, се завръщат. А западните фармацевтични компании ухажват с капитал, който да подкрепи система, първоначално замислена с публично финансиране. Миналата година бяха подписани рекордни лицензионни споразумения на стойност 133 млрд. долара в сравнение с 50 млрд. долара през 2024 г., според Bernstein Research.

Въпреки че изследователите от Джорджтаун са се фокусирали върху количеството, а не върху качеството на изследванията, други проучвания показват, че Китай напредва в иновативните биотехнологии. През 2025 г. за първи път страната пусна на пазара повече нови медикаменти – вещества, които действат по начини, неизползвани преди това за лечение на болести – отколкото която и да е друга държава, според доставчика на фармацевтична информация Citeline.

Китай изпревари САЩ по пускане на иновативни лекарства за първи път миналата година. Графика: Bloomberg LP

САЩ засега като цяло имат предимство по отношение на качеството. Според Ребека Ланг и Ели Ли от Bernstein Research 17% от общия фармацевтичен портфейл на Китай миналата година е съставен от т. нар. „първи в класа си“ медикаменти – новаторски лекарства, които използват изцяло нови начини за лечение на заболявания, често обслужващи непосрещнати нужди – в сравнение с 37% в развитите пазари. Но според Ланг тази разлика намалява.

Всичко това вероятно ще доведе до по-добри и по-евтини лекарства. Но чуждестранните пациенти може да се сблъскат със забавяне в достъпа до нови лекарства. Западните лекари може да не участват в ранни тестове, провеждани в страна с до голяма степен хомогенно население. В резултат на това регулаторите ще трябва да гарантират провеждането на допълнителни проучвания върху по-разнородни популации, преди да одобрят лечения.

Както при всичко на пресечната точка между САЩ и Китай, геополитиката вероятно ще изиграе роля. За да утвърди като политически стабилен международния си имидж, Пекин трябва да се откаже да използва своите фармацевтични вериги за доставки като оръжие, например чрез ограничаване на износа на суровини, използвани за производството на лекарства. Вашингтон, на свой ред, трябва да се въздържа от въвеждане на ограничения върху лечения с китайски произход. Но САЩ трябва също така да засилят собствените си дългосрочни изследователски усилия, за да се конкурират по-добре с разрастващия се съперник.

Влиянието на Китай само ще расте. Светът трябва да намери начини да канализира тези иновации, за да подобри достъпа до ефективни лечения за всички.