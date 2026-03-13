МЗ: Има проблеми с базите на хеликоптерите за спешна помощ и риск от загуба на милиони по ПВУ

Служебният здравен министър Михаил Околийски предупреди за проблеми с базите на хеликоптерите за спешна помощ и риск от загуба на средства.

Системата за спешна медицинска помощ по въздух у нас е изправена пред сериозни предизвикателства заради забавяне в изграждането на необходимата инфраструктура, каза той на пресконференция, посветена на напредъка по проекта за медицинските хеликоптери.

Има сериозно забавяне при изграждането на бази за медицинските хеликоптери

По отношение на базите за домуване на хеликоптерите за спешна помощ положението е притеснително, дори скандално, каза Околийски. По думите му има риск от провал на инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост и загуба на средства за базите – около 6,3 млн. евро, а за хеликоптерите – над 80 млн. евро.

За някои бази няма разрешение за строеж, като на едно от местата дори няма осигурен терен и реално две години след старта на тази инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост реалното строителство на базите не е започнало и не могат да бъдат реализирани в реалните срокове. Част от предвидените терени са в нищото, дори има компрометиран път към базата към Габровница.

В периода 2023-2026 г., когато би трябвало тази инвестиция да работи и всичко да е стиковано и синхронизирано, не е така, допълни той.

Вчера доц. Околийски се е срещнал със служебния министър на транспорта Корман Исмаилов и със служебния финансов министър Георги Клисурски, на която са предложени спешни мерки, които предвиждат изграждането на базите да бъде изведено от Плана, за да не загубим средствата и за хеликоптерите, а базите да бъдат довършени с държавно финансиране.

В България трябва да бъдат доставени осем хеликоптера за оказване на спешна помощ по въздух, като до момента са доставени пет, от които един е по ОП "Региони в растеж", както и да се изградят шест постоянни оперативни бази за тях. Вчера е пристигнал петият хеликоптер, а останалите три се очакват до юни тази година. Сега един хеликоптер домува в базата в София, два - в Сливен, един - в Долна Митрополия, и един - в Балчик. За всички летателни средства са осигурени медицински екипи.

От пристигането на първия хеликоптер за оказване на спешна помощ в страната ни са осъществени 202 спасителни мисии, като от тях 167 са в регионалната база в София, а останалите – Сливен, каза д-р Петър Грибнев, заместник-министър на здравеопазването. Пилотите са подготвени така, че с хеликоптерите да могат да кацат на терен, който не е площадка, екипите са подготвени да извършват пренос и обслужване на пациент във всякакви условия, увери той. Преминаването към нощно летене за оказване на спешна помощ вероятно ще стане след третата година от подготовката на екипите, както показва опитът на другите държави, допълни той.

Според Околийски има нужда от осигуряване на нальот на пилотите, както и осигуряване на заместници на сегашните пилоти, тъй като в следващите две години част от тях ще се пенсионират.

По време на пресконференцията министърът коментира и подготовката на двете национални скринингови програми – за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво.

„Първата ще обхваща жени на възраст 25-65 години, а втората – мъже и жени на възраст 45-75 години. И в двата случая здравноосигурителният статус на гражданите няма да има значение“, посочи Околийски. Той подчерта, че за първи път държавата ще организира национален скрининг за онкологични заболявания, което само по себе си е голям напредък

Служебният министър на здравеопазването съобщи за проблеми, свързани с двете скринингови програми, които трябваше да започнат миналата година.

Започнала е проверка на звеното "Вътрешен одит" към Министерството на здравеопазването, в момента има и проверяващи от АДФИ, подготвен е и сигнал до прокуратурата, за да се провери цялата процедура по двете програми и осигуряването на тестове и реактиви за тях.

Не е ясно как е определен конкретният вид тест, има детайли в процедурата, които не са ни докрай ясни, каза днес той. По думите му има индикации, че сходни тестове са предлагани на по-ниска цена.

"Сега има тестове, но всички други неща като стъпки ги няма – договори с НЗОК, с лекарите, с лабораториите", заяви той. По думите му скриннигът, който сега ще бъде организиран, ще бъде с наличните тестове, които вече са платени. Предстои сключване на договорите със Здравната каса и намиране на пари за тези договори, защото няма пари за тях, допълни той.