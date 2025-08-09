Хотелите в Палма де Майорка започват битка да си върнат туристите

След масовите протести срещу масовия туризъм хотелите в Палма де Майорка се оплакват от липсата на туристи, пишат британски медии. Daily Express разказва за кампания на местната хотелиерска асоциация в опит да върне британските туристи, в която се използват призиви като "Туристи върнете се у дома ... щастливи. И бъдете по-щастливи, връщайки се отново в Палма де Майорка" или "Туристи, не се прибирайте у дома, останете по-дълго с нас", използвайки част от слоганите на протестиращите срещу масовия туризъм.

По този начин местните хотелиери искат да напомнят на туристите за своето гостоприемство, допълва The Independent. Изданието посочва, че бизнесът отбелязва разрушителната за Балеарските острови реторика на противниците на масовия туризъм. В статията са публикувани и снимки от миналия август на туристи, обградени от протестиращи с плакати, призоваващи ги да се "прибират у дома". Мотивите на тази "туристофобия" са свързани с претоварване на инфраструктурата, което пречи на нормалния живот на местните жители особено в пика на летния сезон.

Хотелиерите подкрепят част от исканията, но и призовават за по-балансирано отношение, защото туризмът осигурява работни места за над една трета от населението на Балеарските острови.

От миналата година в много градове в Испания се подде кампания срещу свръхтуризма, който унищожава местните общности. В резултат хотелиерите съобщават за намаляване на резервациите с 20%, допълва Majorca Daily Bulletin. Ресторантите са празни, дори и в емблематични места като Солер. Според местния бизнес туристите от Великобритания, Германия и Скандинавските страни са намалели основно заради негативните послания в кампаниите срещу свръхтуризма.

Официална статистика за ресторантите няма, но много собственици дават отпуска за своите служители - изключително непопулярна мярка в средата на сезона. Юли обичайно е един от най-натоварените месеци. Според представители на малкия бизнес и нови назначения не се обмислят.