Туризмът в ЕС процъфтява въпреки растящото недоволство на местните жители

Туризмът е важен икономически сектор за страните от Европейския съюз. Броят на посетителите е почти възстановен до нивата отпреди пандемията, а приходите от туризъм съставляват значителна част от брутния вътрешен продукт (БВП) и попълват държавните хазни.

Но не всичко е наред в туристическия сектор в Европа. Докато браншът се радва на все по-голям брой посетители и приходи, сред жителите на много туристически дестинации нараства недоволството, се казва в анализ на агенция DPA.

Разбираемо е, че никой не би искал да живее сред тълпи, шум и мръсотия, а в същото време да бъде изгонен от квартала си заради високите цени на ваканционните наеми.

Приносът на туризма

Според прогнозите на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC) туризмът ще допринесе с близо 1,9 трилиона евро за БВП на ЕС през тази година.

Това представлява около 10,5% от икономиката на блока. Числото за 2024 г. е 1,8 трилиона евро. Очаква се секторът да продължи да расте – до около 2,3 трилиона евро от БВП на ЕС до 2035 г.

Европейската комисия посочва, че туризмът представлява 5,1% от общата брутна добавена стойност на ЕС – това е общата стойност на стоките и услугите, произведени в дадена икономика, преди данъци и субсидии.

Туризмът в Европа се възстанови от пандемията от Covid-19 до 2023 г. През тази година жителите на ЕС са похарчили 555 млрд. евро за туристически пътувания по данни на Евростат.

Около 65% от жителите на ЕС са пътували за отдих поне веднъж през тази година. От тях 43% са почивали в собствената си страна, а 57% са пътували в чужбина.

Туризмът е и основен работодател – според данни на Евростат през 2022 г. 2,4 млн. предприятия в икономиката на ЕС са принадлежали към туристическия сектор, като са наели 12,3 млн. души. Според други оценки туризмът поддържа до 23 млн. работни места в целия блок.

Икономическото въздействие на туризма е особено видимо в южните и средиземноморските страни от ЕС, където той може да съставлява до 18% от БВП (Хърватия, 2023 г.) и значителен дял от заетостта.

В Гърция през последните години над 20% от заетостта в икономиката на страната е била в туризма.

Една година след Олимпийските игри Франция си постави за цел да генерира 100 млрд. евро приходи от чуждестранни туристи до 2030 г. За да постигне това, правителството планира да въведе редица мерки за насърчаване на спортния туризъм, бизнес туризма и агротуризма, както и за опростяване на нормативната уредба.

Въздействието на туризма варира както по отношение на участието, така и по отношение на приходите: докато в Нидерландия и Франция през 2023 г. над 80% от населението е участвало в туризъм, в Румъния този дял е едва 26,8%.

Испания е най-популярната туристическа дестинация в ЕС и представлява основен стълб на испанската икономика.

Според националния статистически институт през 2023 г. туризмът е съставлявал 12,3% от БВП на страната и 11,6% от заетостта. През 2024 г. международните туристически посещения са се увеличили с над 10%, надхвърляйки 98 млн. посетители, които са похарчили с 16% повече от предходната година.

Според Евростат Испания изпреварва всички с 302 млн. нощувки през 2023 г., следвана от Италия (234 млн.), Франция (138 млн.), Гърция (123 млн.) и Австрия (91 млн.).

Германските и френските туристи изразходват най-много пари по време на почивка, като според Евростат те съставляват почти половината от всички разходи за туризъм в ЕС.

Германците обичат да харчат както в страната си, така и в чужбина, въпреки икономическото забавяне в страната, сочат данни на статистическата служба на страната. Проучванията показват, че германците предпочитат да почиват в страната си.

През 2024 г. Германия отбеляза нов рекорд по брой нощувки през нощта с 496,1 милиона, като тази тенденция продължи и през първото тримесечие на 2025 г.

Според оценки в ЕС има над 636 хил. туристически обекта за настаняване, които предлагат 29,5 млн. легла. Повече от една трета от леглата се намират в Италия и Франция, а над половината от обектите са в Хърватия и Италия.

За първото тримесечие на 2025 г. Евростат отчете 452,4 млн. нощувки в туристически обекти в ЕС. Докато например Латвия и Малта отчетоха увеличение на нощувките с 18,5% и 17,2% съответно, Ирландия отбеляза спад от 23,1%, продължавайки тенденцията, наблюдавана през предходната година.

„Факторите, които оказват влияние, включват разходите за потребителите, както и достъпът до въздушен транспорт в несигурна макроикономическа среда“, заяви Tourism Ireland през февруари.

Проблеми възникват и когато дестинациите са недостъпни: Словения, където туризмът съставлява 5% от БВП, страда от лоша международна свързаност след фалита на националния авиопревозвач Adria Airways през 2019 г.

Страната стартира нов инвестиционен цикъл, но особено липсват големи международни туристически компании.

Румъния все още не е успяла да се наложи на картата на чуждестранния туризъм: през първото тримесечие на 2025 г. тя заема предпоследно място по брой нощувки през нощта на чуждестранни туристи с 20,1%, изпреварвайки само Полша.

Някои страни все още не са успели да преодолеят последиците от пандемията: България остава под нивата отпреди Covid-19 въпреки очаквания ръст на туризма от 5% до 7% през първата половина на 2025 г.

Експертите очакват подем, след като страната се присъедини към еврозоната през 2026 г.

Брюксел подкрепя туризма с политически планове и редица програми за финансиране, ръководени от доклад от 2022 г., в който са определени 27 набора от мерки за зелен и цифров преход.

Целта е да се подобри устойчивостта на туризма в ЕС, като се преодолеят регулаторните бариери и се отговори на изискванията за устойчив туризъм.

Германската туристическа асоциация предупреди още през 2023 г., че за да продължи да расте, индустрията трябва да стане „по-зелена, по-цифрова и по-устойчива на кризи“.

Европейската програма за туризъм 2030, приета през 2022 г. въз основа на доклада, се фокусира върху устойчивостта, цифровизацията, устойчивостта и уменията.

Публична консултация, стартирана през юни, има за цел да подготви предстоящата стратегия на Комисията за устойчив туризъм.

„Това означава по-малко пренаселеност, по-екологични опции, по-добри цифрови услуги и по-гладки трансгранични пътувания“, се казва в изявление на Комисията, в което се посочват и предизвикателствата, включително изменението на климата и „геополитическите напрежения“.

Редица други програми осигуряват по-практично финансиране. Примери за това са „Еразъм+“, която подкрепя образованието на младите хора в областта на туризма, както и регионални и селскостопански фондове, които стимулират по-слабо развитите и селските райони.

Шенген беше една от най-големите промени за туризма в Европа, като значително улесни трансграничното пътуване.

Шенгенското пространство обхваща 29 държави (25 от ЕС и 4 извън ЕС) и позволява безпаспортно движение на над 450 милиона души. Посетителите на ЕС се нуждаят само от една шенгенска виза, за да пътуват свободно в целия блок.

Промените във визовия режим също могат да привлекат туристи: Решението от юли да се облекчат визовите правила за граждани на Турция беше посрещнато с голямо одобрение от туристическия сектор в Турция и съседна България.

И двете страни считат, че старите визови правила бяха пречка за увеличаването на туристическия поток към България.

Прекомерен туризъм и недоволство

През последните години обаче се наблюдава силна негативна реакция поради пренаселеността и т.нар. „прекомерен туризъм“.

Пренаселеността в популярните дестинации води до задръствания, влошаване на околната среда и социални напрежения.

Последиците включват натоварване на инфраструктурата, повишаване на разходите за живот, изселване на жители и увреждане на обекти на културното наследство.

Жителите на популярните дестинации съобщават за влошаване на качеството на живот и желание за намаляване на броя на туристите, особено през пиковия сезон. Това води до протести, а понякога и до нападения над туристи, както се наблюдаваше това лято в Испания.

През последните месеци градове като Барселона и Палма де Майорка бяха сцена на протести на жители, които твърдят, че притокът на туристи води до повишаване на цените на жилищата и услугите и натоварва местните общности.

В отговор на това властите в региони като Каталония, Андалусия, Балеарските острови и Канарските острови въвеждат мерки за смекчаване на въздействието. Те включват туристически такси, по-строги правила за краткосрочно отдаване под наем на ваканционни имоти и ограничения за пристигането на круизни кораби.

Историческите холандски вятърни мелници и дървени къщи с фронтони в района на Заансе Сханс близо до Амстердам са задължителна атракция. Но селото се е превърнало в „национален символ на прекомерния туризъм“, според местните власти, които искат да въведат спорна входна такса от следващата година.

Райони като популярния атински квартал Плака са пренаселени от туристи, заяви кметът Харис Дукас.

Ресторантите навлизат в общественото пространство, а правилата за забрана на хотели се заобикалят, а сградите се превръщат в краткосрочни наеми, заяви адвокат Димитрис Мелисас.

Консервативното правителство забрани регистрацията на нови апартаменти на платформи за краткосрочно наемане за поне една година в центъра на Атина, където през 2024 г. имаше над 12 хил. сезонни наеми, което доведе до повишаване на наемите.

Гърция също започна да събира данък върху круизните кораби на островите през юли, в опит да ограничи броя на туристите.

Регионите предприемат различни подходи в борбата с прекомерния туризъм, без да убиват „кокошката, която снася златните яйца“.

Исландия, която не е членка на ЕС, реинвестира данъчните постъпления директно в опазването на околната среда.

Хърватският град Дубровник си сътрудничи с асоциацията на круизните компании за планиране на акостирането.

В белгийския регион Фландрия местните общности участват в планирането на туризма.

Австрийските ски курорти се стремят да разнообразят предлагането си, като популяризират летните почивки с пешеходни преходи.

Обсъждат се и регулаторни инструменти, включително високи туристически такси и ограничения на броя на посетителите. Венеция стана световна новина с таксата за достъп на посетители.

Въпреки това не всички мерки са еднакво ефективни. В доклад от юли WTTC твърди, че туристическите такси не намаляват броя на посетителите и че парите рядко се реинвестират в управлението на туризма.

Индустриалната група също така предупреждава, че ограничаването на туризма може да доведе до големи загуби на доходи и работни места.

(БГНЕС, със съкращения)