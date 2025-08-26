Българите са пътували по-активно през пролетта и в началото на лятото

Българите са увеличили туристическите си пътувания през пролетните месеци и в началото на лятото. През второто тримесечие (април – юни) най-многобройни са били пътуванията за „почивка и екскурзия“. Това се вижда от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Докато през първото тримесечие 1,1 млн. българи са реализирали туристически пътувания, през второто техният брой расте до 1,3 милиона. Преобладаващата част от тях в периода от април до юни – 67,5%, са били само в страната, 25,8% – само в чужбина, а 6,7% са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на миналата година броят на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 4,1%.

Пътували лица на възраст 15 и повече навършени години по тримесечия

Източник: НСИ

Най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години – 457,5 хил., или 36,3% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (73,2%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст между 45 и 64 години (28,4% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.

Пътували лица на 15 и повече навършени години по възрастови групи през второто тримесечие на 2025 година

Източник: НСИ

Най-много туристически пътувания както в страната (50,6%), така и в чужбина (83,5%), са били с цел „почивка и екскурзия“.

Структура на туристическите пътувания по цели в страната и чужбина през второто тримесечие на 2025 година

Източник: НСИ

Като самостоятелни са били регистрирани 1,6 млн., или 83,3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91,3%, а на тези в чужбина – 58,8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина, са тези за храна – 42,6% и 34,5% съответно.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 296,83 лв. в страната и 858,55 лв. в чужбина.

Среден разход за лични пътувания на лице по тримесечия

Източник: НСИ

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 280,95 лв. в страната и 1234 лв. в чужбина.