Квартал в Токио е "най-свежият" в света

Кой не обича да попада в оживен квартал извън обичайните туристически маршрути по време на почивка? Има нещо особено вълнуващо в намирането на място, което създава усещане за уютен дом далеч от вкъщи, където барманът помни какво поръчваме, дори ако сме там само за седмица, пише CNN.

Ако мечтаете за най-вълнуващите местни забележителности в следващата си дестинация за градска почивка, глобалният спавочник Time Out ви предлага най-новата си класация на „най-свежите квартали“ в света.

Начело в класацията за 2025 г. е кътче от Токио, което Time Out нарича „нирвана за библиофилите“. В Джимбочо се намират 130 антикварни книжарници, а Time Out изтъква също културата на кафенетата и къри ресторантите с вкусна храна.

Изданието съставя ежегодната си класация от номинации, направени от глобалната му мрежа от редактори и автори. След това селекциите се подреждат по критерии като култура, общност, качество на живот, храна и напитки, както и „трудно определимо усещане за съвременност“, както отбелязва Time Out.

„Най-важното заключение от тазгодишната класация на Time Out е колко много от нашите квартали са оформени от и за местните общности“, казва пред CNN Грейс Биърд, редактор по пътуванията в изданието.

Тя допълва, че списъкът тази година включва известни и обичани квартали, както и по-малко познати дестинации, „места, които местните жители наистина обичат и те заслужават не по-малко внимание от основните туристически центрове на града“.

Трудно определимо усещане за съвременност

На второ място в класацията е квартал „Боргерхаут“ в Антверпен, наричан „творческото сърце“ на белгийския град. Time Out представя най-добрите места за хранене и помества галерии със снимки от кафенета в „Боргерхаут“, които съчетават изкуство и храна. Екипът на Time Out препоръчва да планирате посещението си по време на тримесечния местен празник Borger Nocturne, когато галериите в квартала работят до късно, а районът, известен като BoHo, оживява.

Квартал „Барра Фунда“ в западната част на Сао Пауло, Бразилия, е номер три в класацията благодарение на „неоспоримо свежата и творческа атмосфера“, както отбелязва Time Out, съчетана с дълго индустриално минало.

На четвърто място е квартал „Камчъруел“ в Лондон, който Time Out отличава благодарение на „младежката му атмосфера, независим дух и мултикултурализма“.

В топ пет на най-свежите квартали в света попада „Авондейл“ в Чикаго, отличен благодарение на винените му барове, уелнес студиа и места с хубава музика. Кварталът е известен с любопитните си малки места за забавление, включително ретро боулинг залата и бар, обзаведен в стила на стар мол.

Класацията включва 39 места по целия свят. Повечето квартали са нови в изданието за 2025 г., но Биърд казва, че има „някои места, които попадат за втори или трети път в класацията тази година“.

Сред тях са „Анхос“ в Лисабон, където се намират едни от най-свежите концептуални магазини и независими бутици в града. Тази година кварталът заема 12-о място в класацията, а през 2021 г. той беше на 34-а позиция.

„Някои квартали може да са били в класацията ни преди години и сега преживяват втора вълна, а други все още са в разгара на своя бум“, казва Биърд.

В топ десет на класацията попадат още квартали в Сеул, Париж, Осака, Хелзинки и Акра (Гана).