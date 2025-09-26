България е на второ място в ЕС по най-силно поскъпване на пакетните почивки

България е на второ място в Европейския съюз по ръст на цените на пакетните почивки през август 2025 г. спрямо същия период на миналата година, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Между август миналата година и този август пакетните почивки в страната ни са поскъпнали с 23%, като по-голямо покачване на цените за периода е отчетено само в Естония от 39,5%. След България се нарежда Дания с повишение от 12 на сто.

За сметка на това в три страни членки на ЕС цените са намалели – в Белгия със 7%, в Швеция с 5,6% и в Испания с 0,1%.

Поскъпване на пакетните почивки по страни, август 2025 г. Графика: Евростат

В ЕС като цяло цените на пакетните почивки през август тази година са нараснали с 2,5% спрямо август миналата година. Цените на местните почивки са отбелязали по-голям ръст от 6,8 на сто в сравнение с пакетните почивки в чужбина, които са поскъпнали с 1,6%.

Цените на пакетните почивки са се повишили по-умерено от май 2025 г. спрямо май 2024 г. – с 1,7 на сто. За сравнение, през 2024 г. и началото на 2025 г. годишните ръстове са били под 7% само през юли 2024 г. и март 2025 г.