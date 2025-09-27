Как един европейски град се превърна в най-устойчивата туристическа дестинация в света?

Десетки дестинации по света се борят с неблагоприятните ефекти от свръхтуризма. Освен че предизвиква жилищни кризи и претоварва инфраструктурата, той се оказва пагубен за околната среда.

Властите са принудени да експериментират с редица мерки - като лимити за посетителите и ограничен достъп до природни забележителности. Но някои дестинации успяват да се предпазят от масовия туризъм благодарение на десетилетия на устойчиви стратегии, пише Euronews.

Международният индекс за глобална устойчивост на дестинациите (GDS Index) е годишна класация, която използва 70 различни показателя, за да определи най-устойчивите туристически дестинации в света. Един европейски град оглави класацията. Ето каква е стратегията зад неговия успешен туристически модел.

Този европейски град е най-устойчивата туристическа дестинация в света

Индексът сравнява над сто града по света, които са поели ангажимент към устойчивостта. Оценката се разделя на четири ключови категории: управление на дестинацията, вериги за доставки, социална устойчивост и екологични показатели. Конкретните индикатори включват управление на посетителите, екологичен ефект на летищата, сигурност и ангажимент към борбата с климатичните промени.

За втора поредна година Хелзинки е класиран на първо място.

„Хелзинки продължава да вдига летвата“, коментира Гай Бигууд, изпълнителен директор на GDS-Movement. „Чрез смели климатични действия, пионерски стратегии за устойчивост и непоколебим ангажимент към прозрачността, градът демонстрира изключителна визия“, добавя той.

Как Хелзинки печели титлата си за устойчив туризъм

Няколко проекта, свързани с устойчивостта, помогнаха на финландската столица да получи признанието. Градът измерва въглеродния отпечатък на туризма, популяризира климатичната си пътна карта за сектора и подпомага туристическия бизнес по пътя към устойчивостта.

Устойчивостта на Хелзинки като туристическа дестинация е резултат и от сътрудничеството между много различни участници, според местните власти. Те отбелязват, че до 99% от хотелите с над 50 стаи в града са с еко сертификат. Това ниво е значително над средното за Европа. Също така все повече дестинации, конферентни зали, туроператори и други участници получават еко сертификати.

Устойчивата стратегия на Хелзинки привлича туристи

През март Хелзинки стана и първият град с над половин милион жители, който получи сертификата Green Destinations.

Сертификатът е признат от Световния съвет за устойчив туризъм (GSTC) и представлява независимо отличие за усилията, постиженията и позиционирането на дестинацията като място, което се грижи добре за своята среда, хора и култура.

2025 г. вече е рекордна за туризма в Хелзинки. По данни на Финландската статистическа служба броят на нощувките от международни туристи се е увеличил с 19% през първите седем месеца спрямо същия период на миналата година.

Международни проучвания показват, че все повече туристи търсят устойчиви услуги и дестинации. Например, Докладът за устойчиво пътуване на Booking.com за 2025 г. установява, че повече от половината пътуващи вече осъзнават въздействието на туризма върху местните общности и околната среда. Още повече – 93% от анкетираните в проучването, обхващащо хиляди хора на шест континента, заявяват, че искат да правят по-отговорни избори и вече са предприели стъпки в тази посока.