Скачащите цени на ски картите правят европейските писти недостъпни за много туристи

Много от най-популярните ски дестинации в Европа стават все по-недостъпни с повишаването на цените на ски картите, пише Euronews. В Италия увеличението на цените за този сезон е толкова голямо, а потребителска организация го определи като „напълно неоправдано“.

Докладът на Assoutenti установява, че цените на ски картите за пистите от Доломитите до Апенините ще скочат с 40% в сравнение с 2021 г.

Проучване от по-рано тази година установи, че като цяло цената за каране на ски в Европа е нараснала с 34,8% над инфлацията от 2015 г. насам, като най-голяма отговорност за това носят курортите в Швейцария, Австрия и Италия.

Повишението на цените на ски картите в Италия е „неприемливо“

През този сезон ски картата Dolomiti Superski, която дава достъп до всички 12 курорта в ексклузивния район на Доломитите, ще струва на скиорите 86 евро на ден.

В Рокарасо, курорт в Апенините в Абруцо, който през миналия сезон беше в центъра на вниманието, тъй като е силно пренаселен, цената на дневната карта ще се повиши до 60 евро.

Очаква се цената на сезонните ски карти да варират от 755 евро за възрастен в Рокаразо до 1800 евро в долината Аоста.

Към тези увеличения се прибавят и нарастващите разходи за наемане на ски оборудване, както и цените на хотелите и ресторантите.

Операторите на курортите отдават увеличението на скока в сметките за енергия и таксите за поддръжка.

Габриеле Мелузо, президент на Assoutenti, обаче заяви, че цените през този сезон са „напълно неоправдани и неприемливи [...], както защото инфлацията в Италия е под контрол, така и защото цените за електроенергия, които увеличиха разходите на операторите на ски курорти през 2022 г., са се нормализирали“.

Той добави, че повишенията изключват по-малко заможните туристи, превръщайки карането на ски в дейност само за заможните.

Скиорите плащат двойно за същия склон в сравнение с преди 18 години

Доклад на компанията за съхранение Radical Storage от миналата година установи, че средната цена на дневния пропуск за европейските ски курорти е бил 66,46 евро през 2023 г. – с 24,7% по-скъпо отколкото преди пандемията от Covid-19 през 2019 г.

От 2005 г. средната цена на дневната карта в 100 от най-добрите курорти в Европа се е увеличила с 92,6%, което означава, че скиорите плащат почти двойно повече за същия склон, отколкото преди 18 години.

Най-драстичното увеличение е в България, където от 2015 г. насам цените са се повишили средно с 34,8%. Подобни увеличения се наблюдават и на ски пистите в Австрия (34,3%) и Италия (33,1%).

Откакто пандемията от Covid-19 спря пътуванията през 2019 г., цените в италианския курорт Паганела са се повишили с 51,1%.

Два други италиански курорта отбелязват най-големите скокове, което може да се дължи отчасти на високите разходи за енергия през 2023 г., тъй като курортите в региона продължават да се възстановяват финансово.

Швейцарският курорт Цермат беше най-скъпият курорт в Европа за скиори миналата година, като дневната карта струваше средно 108 евро.

Сръбският курорт Копаоник беше най-евтиният, като пропускът там струваше само 37 евро на ден.

В Алпите френският Espace Diamant беше най-достъпният курорт в региона, любим на посетителите на Анси.

Разположен само на няколко километра от Мон Блан и на 90 минути с кола от Женева, дневната карта в пиковия сезон струва само 47,50 евро – по-малко от половината от цената на курортите от другата страна на швейцарската граница.