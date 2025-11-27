Българите са пътували активно за почивка и екскурзия през октомври

Българите са запазили интерес към пътувания зад граница и през есенния октомври, а посещенията на чужденци в страната регистрират слабо увеличение. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Пътуванията на българи в чужбина през октомври са над 829 хил., което е с 15% повече от октомври 2024 година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Най-много пътувания са осъществени към: Турция - 233 хил., Гърция - 179 хил., Сърбия - 70 хил., Румъния - 69 хил., Германия - 58 хил., Република Северна Македония - 29 хил., Италия - 27 хил., и други.

Най-голям дял от общия брой пътувания в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 41%, следвани от пътуванията с други цели - 40%, и тези със служебна цел – 19 на сто.

Източник: НСИ

Посещенията на чужди граждани в България през октомври са 956 хил., или с 0,4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Статистиката регистрира увеличение на пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 3,4% и на тези със служебна цел - с 2%, докато тези с други цели намаляват с 2,5%.

Транзитните преминавания през страната са 32% (308 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България. Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54% от общия брой чужди граждани и достига 516 хил., като най-голям е броят на посещенията от Румъния – 36,3%, Гърция - 22%, и Германия – 13,3%.

Посещенията на граждани от европейски страни, които не са част от ЕС, са 361 хил., или 37,8% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 177 хил., или 49% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 187 хил., Турция - 177 хил., Гърция - 113 хил. Следват тези от Германия - 68 хил., Украйна - 67 хил., Сърбия - над 56 хил., Република Северна Македония – над 36 хил., и др.

Преобладава делът на посещенията с други цели – 46,1%, следвани от визити за почивка и екскурзия – 38,5%, и тези със служебна цел – 15,4%.