Шест са офертите за идейния проект на отсечката от магистрала "Струма" извън Кресненското дефиле

Шест са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за идейния проект на трасето на магистрала "Струма" в посока от София към Кулата в участъка Симитли - Кресна извън Кресненското дефиле, съобщават от Агенцията "Пътна инфраструктура".

Предложенията са на:

-ОБЕДИНЕНИЕ „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ – П“ ДЗЗД, в което участват „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ООД и „ЮНАЙТЕД“ ЕООД;

-Физическо лице - DIMITAR GEORGIEV MARKOV;

-ДЗЗД „РЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ с участието на „РУТЕКС“ ООД, „ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД и „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

-ДЗЗД „ЗЕЛЕНА КРЕСНА”, в което участват „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД „МЕЙСЪН МАСТЪРС“ ЕООД, „АКВА ТЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД, ENVECO S.A.;

-„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

- „КАТМАР 13“ ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 2,5 млн. лв. без ДДС.

Бъдещият изпълнител ще трябва да проучи и изработи идеен проект за ново трасе, което цялостно да осигурява направлението от София към Кулата в участъка Симитли - Кресна извън Кресненското дефиле. Целта е да се направят проучвания за възможността платното на магистралата в посока Кулата да бъде изградено поетапно, непосредствено до платното за София. По този начин ще се изведе транзитният трафик извън дефилето и ще се осигури възможността настоящото трасе на път I-1 (Е79) да остане като локален път.

Изпълнителят ще трябва да изготви и документацията по Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) и Оценките за съвместимост (ОС) в обем и обхват, необходими за провеждане на процедурите, разписани в Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Той ще трябва да предложи и ефективни интегрирани мерки, които да са в съответствие с екологичните норми за въздействие върху околната среда и да не се увреждат в значителна степен видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони „Кресна“ и „Кресна Илинденци“.

Изграждането на последния участък от магистрала „Струма” през Кресненското дефиле е във вниманието на Конвенцията на Съвета на Европа за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция), като Постоянният комитет на Конвенцията разглежда ежегодно казуса с автомагистралата.

През февруари 2025 г. Министерският съвет прие Пътна карта за завършване на магистралата и обявената обществена поръчка е част от процеса за цялостното реализиране на проекта. Със заповед от 21 февруари 2025 г. на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията е създадена постоянно действаща експертна група, в която участват и представители на природозащитните организации. С експертите е разгледано и съгласувано заданието към обществената поръчка, посочват от пътната агенция.