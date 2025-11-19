ЕК предлага план за скоростно подсилване на източната граница в случай на война

Европейската комисия (ЕК) представи план за реализацията на т.нар. "военен Шенген", който предвижда премахване на бюрокрацията и различни административни ограничения на придвижването на военна техника и друго оборудване към източната граница на Европейския съюз в случай на военен конфликт.

В момента някои членове на ЕС изискват предупреждение от 45 дни предварително за преминаване на военна техника през тяхна територия. Според обясненията на ЕК това е далеч от целта преминаването на военни конвои да отнеме не повече от пет дни.

Планът е част от пакета за военна мобилност, който беше разгледан още през 2017 година. Тогава беше одобрено пътната мрежа, чието модернизиране и изграждане се финансира по европейски програми, да може да бъде с "двойна употреба" - и за нуждите на военната индустрия или при преминаване на военни части на ЕС или на НАТО. По сегашната Многогодишна бюджетна рамка (2021 - 2027 година) са одобрени 95 проекта в 21 държави за транспортна инфраструктура с двойно предназначение на обща стойност 1,7 млрд. евро.

За следващия бюджетен период (от 2028 година) ЕК предложи увеличение на средствата по тази инициатива до 17,65 млрд. евро.

При извънредни ситуации преминаването на военна техника по тези пътища ще бъде с приоритет и това може временно да засегне гражданския трафик, посочват от ЕК. Това обаче ще бъде за кратки периоди. Преминаването на военна техника ще е по предварително планирани маршрути и с координирани действия. За по-бързо взимане на решения всяка държава ще назначи национален координатор за военен транспорт.

Една от основните задачи на "военния Шенген" ще бъде да бъдат намерени тесните точки на придвижването. Това са около 500 места – мостове, тунели и пристанища, които действат като пречки за военния транспорт. Те бъдат приведени за работа по военните стандарти.