От началото на декември НС няма да използва зоната за охрана на площад "Св. Ал. Невски"

От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, съобщава пресцентърът на НС.

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

До решението се стигна след като по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“. По темата бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.

Председателят на парламента Рая Назарян е на мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Припомняме, че вчера Столичната община отправи официално искане до председателя на Народното събрание Рая Назарян и до директора на СДВР гл. комисар Любомир Николов за освобождаване на терена до храм-паметника „Св. Александър Невски“ и изрази готовност да възстанови пространството като част от „Синя зона“ , която да се използва отражданите, посетителите на катедралата, Националната галерия „Квадрат 500“ и сградите на БАН.

Още в първите дни от своя мандат Терзиев взе решение пространството около „Св. Александър Невски“ да се обособи като пешеходна зона, с което беше прекратено преминаването на автомобили и дългогодишната практика то да се използва като нерегламентиран паркинг. По-късно Народното събрание обособи една част в зона за сигурност и по този начин ограничи пешеходното градско пространство.