Над 1 млрд. лева от пътни такси събра тол системата

Рекордна е събираемостта на пътни такси към днешна дата – над 1 млрд. лв., отчете министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов, цитиран от БТА.

По думите му това е цел, която e била поставена още в началото на създаването на тол системата. „Тази година взетите мерки и всички други подобрения, които се направиха в рамките на Националното тол управление, доведоха до този резултат“, изтъкна министърът.

Според него резултатът е след редица организационни, политически, технологични действия, предприети от всички представители на изпълнителната власт, ръководството на Националното тол управление, както и със законодателните промени от парламента.

„Вътрешните приходи в АПИ също са рекордни и са над 100 млн. лева в момента“, съобщи председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев.

Директорът на тол управлението проф.Олег Асенов подчерта, че събирането на парите е по план с подобрение на експлоатационната готовност на системата, особено в частта с контролни функции. „Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, което беше по-малко от 50%. В момента сме достигнали над 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм“, коментира той и добави, че ако преди е имало 100-120 хиляди проверки на годишна база, тази година те са били повече от 265 хиляди.

Увеличена е и събираемостта от т. нар. компенсаторни механизми с 30% повече и очакванията са те да достигнат 40 млн. лв. от тези приходи. В АПИ вече работят всички функционалности на тол система. На базата на това работи средната скорост и процедурата за калибриране на везните за претегляне в движение.