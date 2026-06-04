Акциите на Broadcom вървят към най-големия си ценови спад заради разочароващи прогнози

Акциите на Broadcom силно поевтиняват в предпазарната търговия, насочвайки се към най-големия ценови спад от около 16 месеца насам, след като компанията представи разочароваща прогноза за приходите от чипове за изкуствен интелект, съобщава Bloomberg.

Приходите от AI полупроводници ще възлязат на 16 млрд. долара през третото тримесечие на фискалната година, което приключва в края юли, съобщи компанията в изявление в сряда. Според данни, събрани от Bloomberg, анализаторите прогнозираха средно 17,2 млрд. долара.

Главният изпълнителен директор Хок Тан заяви, че Broadcom ще продаде AI чипове на стойност 56 млрд. долара през фискалната година, която приключва в края на октомври. Тази прогноза е под средната оценка от 57,6 млрд. долара.

Въпреки че компанията отбелязва напредък в преориентирането си към клиенти в областта на изкуствения интелект, тя се сблъсква с прекомерни очаквания на инвеститорите. Broadcom добави около 270 млрд. долара към пазарната си стойност през последните пет търговски сесии преди отчета за приходите, подхранена от оптимизма около изкуствения интелект.

На този фон акциите поевтиняват с над 14% в ранната търговия в четвъртък. Ако понижението се запази, това ще бъде най-големият дневен спад от януари 2025 г. Акциите затвориха на цена от 479,23 долара в сряда, повишавайки се с 38% през тази година.

Broadcom е подписала и разширила дългосрочни договори с компании като Google на Alphabet, Anthropic и Meta Platforms, но остават въпросителни относно това колко приходи ще бъдат отчетени всяко тримесечие – в сравнение с отчитането им в многогодишен портфейл от поръчки.

Общите приходи за периода, приключващ в края на юли, ще възлязат на около 29,4 млрд. долара, съобщи Broadcom. Макар че анализаторите прогнозираха средно 28,6 млрд. долара, някои прогнози бяха с милиарди по-високи.

През второто тримесечие на фискалната година, приключило на 3 май, продажбите са се увеличили с 48% до 22,2 млрд. долара. Анализаторите прогнозираха средно 22,1 млрд. долара. Печалбата се е покачила до 2,44 долара на акция, без да се отчитат някои ефекти, при прогноза за 2,39 долара.

Приходите от AI полупроводници са 10,8 млрд. долара в сравнение със средна прогноза за 10,7 млрд. долара. Тази категория включва специално изработени ускорители – чиповете, използвани за разработване и изпълнение на AI модели – както и мрежови полупроводници.

Тан обвърза съдбата на компанията с AI оборудването, залагайки на бързото разширяване на центровете за данни и друга инфраструктура. Макар че Nvidia остава доминиращият производител на AI ускорители, Broadcom се позиционира като ключова алтернатива.

Broadcom също така поема по-голяма роля в подпомагането на финансирането на покупката на чипове.

Apollo Global Management и Blackstone работят по сделка за дългово финансиране на стойност около 36 млрд. долара, за да помогнат на Anthropic да плати за чиповете си за Google, в разработването на които Broadcom е участвала. Broadcom гарантира плащанията по по-голямата част от сделката, споделят запознати с въпроса.

По време на разговор с анализатори след обявяването на резултатите Тан заяви, че споразумението с Apollo и Blackstone ще помогне и на конкурента на Anthropic – OpenAI – с нуждите му от изчислителна мощност за изкуствен интелект.

Тан заяви, че в рамките на партньорството до 2028 г. ще бъдат разгърнати над 20 гигавата изчислителна мощност.

Broadcom вече е започнала да доставя чипове на OpenAI и е напът да започне производство по-късно през тази година. Производителят на чипове има договор за разгръщане на 1,3 гигавата мощност през 2027 г., заяви Тан по време на разговора, като това е част от споразумението, обявено миналата година с AI компанията, за 10 гигавата до 2029 г.

Производителят на чипове ще разгърне 3 гигавата изчислителна мощност за Meta до края на 2028 г. Първата поръчка от 1 гигават ще започне да се доставя през втората половина на следващата година, заяви Тан. Сделката с Meta включва както AI ускорители, така и мрежови чипове.