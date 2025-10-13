OpenAI сключи нова голяма сделка - този път с Broadcom

OpenAI подписа споразумение с Broadcom за сътрудничество в чиповете по поръчка и мрежовото оборудване. Това е поредната стъпка в амбициозния план на стартъпа в областта на изкуствения интелект (AI) за добавяне на изчислителна инфраструктура, пише Bloomberg. Новината изпрати цената на акциите на Broadcom нагоре.

Като част от споразумението OpenAI ще проектира хардуера и ще работи с Broadcom за разработването му, сочи съвместно изявление на компаниите. Планът е да се добави капацитет за AI центрове за данни от 10 гигавата, като компаниите ще започнат да разполагат стелажи със сървъри, включващи оборудването, през втората половина на 2026 г.

OpenAI твърди, че чрез персонализирането на процесорите ще може да вгради наученото от разработването на AI модели и услуги „директно в хардуера, разкривайки нови нива на възможности и интелект“. Внедряването на хардуера трябва да приключи до края на 2029 г.

За Broadcom, производител на компоненти за всичко – от iPhone до оптични мрежи, ходът въвежда компанията по-дълбоко в процъфтяващия пазар на изкуствен интелект. Споразумението потвърждава това, за което главният изпълнителен директор на Broadcom Хок Тан намекна по време на представянето на финансовия отчет на гиганта миналия месец.

Цената на акциите на Broadcom се повиши с 8,9%, след като пазарът в Ню Йорк отвори. От началото на годината до приключването на сесията в петък стойността на книжата е скочила с 40%.

Разработчикът на ChatGPT OpenAI сключи редица ключови сделки тази година, целящи да облекчат ограниченията в изчислителните мощности. Nvidia, чиито чипове обслужват по-голямата част от работата, свързана с изкуствения интелект, миналия месец заяви, че ще инвестира 100 млрд. долара в OpenAI, за да поддържа нова инфраструктура, като целта е поне 10 гигавата капацитет. А миналата седмица OpenAI обяви споразумение за разполагане на 6 гигавата процесори на AMD в продължение на няколко години.

Въпреки че купува чипове от други, OpenAI работи и по проектирането на свои собствени полупроводници.