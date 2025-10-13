IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

OpenAI сключи нова голяма сделка - този път с Broadcom

Споразумението е за сътрудничество в сферата на чиповете и мрежовото оборудване

18:50 | 13.10.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

OpenAI подписа споразумение с Broadcom за сътрудничество в чиповете по поръчка и мрежовото оборудване. Това е поредната стъпка в амбициозния план на стартъпа в областта на изкуствения интелект (AI) за добавяне на изчислителна инфраструктура, пише Bloomberg. Новината изпрати цената на акциите на Broadcom нагоре.

Като част от споразумението OpenAI ще проектира хардуера и ще работи с Broadcom за разработването му, сочи съвместно изявление на компаниите. Планът е да се добави капацитет за AI центрове за данни от 10 гигавата, като компаниите ще започнат да разполагат стелажи със сървъри, включващи оборудването, през втората половина на 2026 г.

OpenAI твърди, че чрез персонализирането на процесорите ще може да вгради наученото от разработването на AI модели и услуги „директно в хардуера, разкривайки нови нива на възможности и интелект“. Внедряването на хардуера трябва да приключи до края на 2029 г.

За Broadcom, производител на компоненти за всичко – от iPhone до оптични мрежи, ходът въвежда компанията по-дълбоко в процъфтяващия пазар на изкуствен интелект. Споразумението потвърждава това, за което главният изпълнителен директор на Broadcom Хок Тан намекна по време на представянето на финансовия отчет на гиганта миналия месец.

Цената на акциите на Broadcom се повиши с 8,9%, след като пазарът в Ню Йорк отвори. От началото на годината до приключването на сесията в петък стойността на книжата е скочила с 40%.

Разработчикът на ChatGPT OpenAI сключи редица ключови сделки тази година, целящи да облекчат ограниченията в изчислителните мощности. Nvidia, чиито чипове обслужват по-голямата част от работата, свързана с изкуствения интелект, миналия месец заяви, че ще инвестира 100 млрд. долара в OpenAI, за да поддържа нова инфраструктура, като целта е поне 10 гигавата капацитет. А миналата седмица OpenAI обяви споразумение за разполагане на 6 гигавата процесори на AMD в продължение на няколко години.

Въпреки че купува чипове от други, OpenAI работи и по проектирането на свои собствени полупроводници.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:26 | 13.10.25 г.
OpenAI Broadcom изкуствен интелект пазар на чипове AI инфраструктура
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Хардуер виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 0
Solar Power
преди 58 минути
А Мъск се занимава с глупости и онзи от фейса и той... изкарват пари от разни копейкини ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 0
khao
преди 1 час
в заглавието "голяма сделка"... на първия ред се оказа че е някво споразумение за сътрудничество! Горе долу като медията ви, на първи поглед професионална... на втори, жълта! :):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още