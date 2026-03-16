БДЖ обмисля извършване на товарни превози до Украйна

БДЖ е готова да осъществява товарни превози между България и Украйна, включително и транзит през Румъния, каза служебният министър на транспорта Корман Исмаилов по време на среща с посланика на Украйна Олеся Илашчук. Той уточни, че конкретните стъпки ще бъдат обсъдени на следваща среща на заместник-министри от трите страни, посочват от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

По време на разговора беше подчертано, че възстановяването на железопътната връзка между България и Украйна открива нови възможности за товарни превози и за разширяване на логистичните маршрути в Източна и Югоизточна Европа. Развитието на нови маршрути ще укрепи връзките между двата региона и ще засили устойчивостта на транспорта в цяла Европа, отбелязват още от транспортното министерство.

Украинската жп мрежа е с дължина от над 24 хил. километра и по този показател страната е 12 в света. Държавната компания "Укрзалізниця" е шестият по големина превозвач на пътници и седмия - на товари. Преди войната най-дългият маршрут е от град Ракив (в Закарпатието) до Мариупол (на брега на Азовско море). Дължината му е 1806 километра през територията на 12 области и пътуването отнемаше 29 часа.

Специфика на украинската мрежа, че е по съветски стандарт - с ширина на коловоза от 1520 мм, докато европейските са 1435 мм. Това затруднява връзките между ЕС и Украйна - на границата товарните вагони трябва да бъдат претоварени.

По време на разговора си с Илашчук Исмаилов разказа още и за проектите за транспортна свързаност между Черно и Егейско море, залегнали в подписания меморандум между България, Гърция и Румъния, укрепват не само регионалната сигурност, но и устойчивостта на цяла Европа. В Украйна виждат потенциал и за страната си от тази връзка, отбеляза от своя страна Илашчук.

Украинският посланик се надява и на подкрепата на България в преговорите за членство на Украйна в ЕС. В момента отварянето на преговорните клъстери са блокирани от вето от Унгария въпреки препоръките на Европейската комисия (ЕК), че Киев е извършил нужните реформи за начало на преговорите. Украйна получи статут на кандидат за член на ЕС през лятото на 2022 година.

По време на срещата Корман Исмаилов е отбелязал още получени сигнали от български превозвачи, чиито пътувания са затруднени от въведена през 2024 година платформата за резервиране на часови слотове за преминаване през граничните контролно-пропускателни пунктове на Украйна, както и за увеличен брой нарушения по пътищата, извършени от регистрирани в Украйна превозни средства.

Украинският посланик пък е посочила, че има затруднения при минаване на технически преглед за украински автомобили.