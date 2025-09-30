Производствените цени в България се понижават през август на месечна база

Производствените цени в България се понижават с 0,2% през август на месечна база, но растат със 7,9% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с юли по-ниски са цените в добивната промишленост – с 10,6%. НСИ регистрира запазване на нивото от юли при преработващата промишленост, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение с 0,4%.

Статистиката установява понижение на цените в преработващата промишленост с по 0,2% при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон.

Повишение е отчетено при производството на химични продукти – с 1,3%, обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 1,2%, производството на основни метали - с 1%.

Общият индекс на цените на производител през август расте за година със 7,9%. Увеличение има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14,2%, в добивната промишленост - с 13,8%, както и в преработващата промишленост - с 9,7%.

По-високи цени в преработващата промишленост НСИ наблюдава при: производството на основни метали - с 22,3%, производството на хранителни продукти - с 19,9%, производството на химични продукти - с 14,5%. Намаление на цените е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 16,6%, и при производството на мебели - с 13,1%.

Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2021 = 100)

Източник: НСИ

За един месец индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 0,5%. Цените намаляват в добивната промишленост - с 5,1%, и в преработващата промишленост - с 0,5%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не се наблюдава промяна в сравнение с юли.

По-ниски цени в преработващата промишленост са отчетени при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0,6%, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на основни метали - с по 0,4%.

НСИ установява повишение на цените при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 3,1%, производството на химични продукти - с 0,7%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 0,6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства за година с 9,1%. В сравнение с август 2024 година ръст на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23,5%, в добивната промишленост - с 10,4%, и в преработващата промишленост - с 8,8%.

През август по-високи цени в преработващата промишленост спрямо година по-рано има при: производството на хранителни продукти - с 23,3%, производството на напитки - с 18,1%, производството на химични продукти - с 16,9%, производството на основни метали - с 15,9%.

По-ниски цени са отчетени при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 9,6%, производството на тютюневи изделия – с 9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8,7%.

Индекси на цените на производител в промишлеността (2021 = 100)

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на международния пазар се увеличава с 0,2% спрямо юли и с 6,3% спрямо август миналата година.