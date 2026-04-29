Китай има лост за влияние върху САЩ в размер на 1,2 трлн. долара

Лидерството на Китай във веригата на доставки на редкоземни елементи дава на президента Си Дзинпин икономическо предимство на стойност 1,2 трлн. долара преди планираната му среща с американския му колега Доналд Тръмп в Пекин следващия месец.

Според актуален анализ на Bloomberg Economics около 4% от американския брутен вътрешен продукт (БВП) – в размер на 1,2 трлн. долара – идва от индустрии, които използват редкоземни метали. И макар някои американски индустрии да са способни да се справят с евентуални проблеми с доставките, повечето нямат добри алтернативи, а някои дори може да се наложи да спрат дейност в случай на прекъсвания на снабдяването.

Лидерството на Китай в производството на седем редкоземни елемента (разбивка по държави, Китай е в оранжево). Графика: Bloomberg LP

„В случай на проблеми производителите ще бъдат принудени да търсят често заместители, или ще се нуждаят от много месеци, ако не и години, за да го направят“, посочват Никол Гортън-Каратели и Крис Кенеди от Bloomberg Economics в бележка.

Тези сектори отговарят за около 1,4% от американския БВП, допълват още те. За останалите сегменти от икономиката намирането на алтернатива е възможно, но при по-висока цена.

Китай се възползва от лидерството си във веригата на редкоземните метали, за да отговори на митата на Тръмп миналата година, като ограничи износа им. След среща между Тръмп и Си в края на октомври Пекин отмени за година строгия контрол.

Очаква се Тръмп да посети Пекин на 14-15 май за среща на върха със Си, която се очаква да включва и редица бизнес сделки и ангажименти за търговия. Срещата бе отложена от края на март заради войната в Иран.