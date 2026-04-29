Китай има лост за влияние върху САЩ в размер на 1,2 трлн. долара

Около 4% от американския БВП – за 1,2 трлн. долара – идва от индустрии, които използват редкоземни метали

13:07 | 29.04.26 г. 3
Снимка: Bloomberg LP
Лидерството на Китай във веригата на доставки на редкоземни елементи дава на президента Си Дзинпин икономическо предимство на стойност 1,2 трлн. долара преди планираната му среща с американския му колега Доналд Тръмп в Пекин следващия месец.

Според актуален анализ на Bloomberg Economics около 4% от американския брутен вътрешен продукт (БВП) – в размер на 1,2 трлн. долара – идва от индустрии, които използват редкоземни метали. И макар някои американски индустрии да са способни да се справят с евентуални проблеми с доставките, повечето нямат добри алтернативи, а някои дори може да се наложи да спрат дейност в случай на прекъсвания на снабдяването.

„В случай на проблеми производителите ще бъдат принудени да търсят често заместители, или ще се нуждаят от много месеци, ако не и години, за да го направят“, посочват Никол Гортън-Каратели и Крис Кенеди от Bloomberg Economics в бележка.

Тези сектори отговарят за около 1,4% от американския БВП, допълват още те. За останалите сегменти от икономиката намирането на алтернатива е възможно, но при по-висока цена.

Китай се възползва от лидерството си във веригата на редкоземните метали, за да отговори на митата на Тръмп миналата година, като ограничи износа им. След среща между Тръмп и Си в края на октомври Пекин отмени за година строгия контрол.

Очаква се Тръмп да посети Пекин на 14-15 май за среща на върха със Си, която се очаква да включва и редица бизнес сделки и ангажименти за търговия. Срещата бе отложена от края на март заради войната в Иран.

Коментари

Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: sssaaa Търсиме под вола теле ли? Не ти се получи. :))
sssaaa
преди 1 час
До: гъбко, те хубаво ги изключват ама явно кажи конкурентни ли са дпрямо китайските цени? Дай да видим малко цифри в продажбите как се движат последните 3г например. Опитай се да бъдеш обективен, а не Гербаджия
гъбко
преди 2 часа
Интересен факт , BMW изключиха от технологичното си производство редкоземните елементи доставяни от Поднебесната . Новите им електрички , използват синхронни двигатели с външно възбуждане ... :))) ... сиреч , няма магнити с поднебесни материали . Същата подмяна на технологии използващи поднебесни минерали , тече масово във всички европейски технологични гиганти . Нарича се изключване на геополитическият риск . Където се използват , са от Канада , Австралия , Гренландия и местно производство !!
