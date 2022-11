Киев съобщава за ожесточени боеве в източната част на страната 

Зеленски предлага пълна размяна на всички пленници, мини са убили 277 цивилни жертви в Украйна от началото на войната

Докато украинските сили говорят за интензивни боеве в Донбас, Кремъл продължава да обстрелва с ракети инфраструктурата. Междувременно украинската разузнавателна служба предполага, че Москва бавно достига „военните си граници". 267-ият ден от войната накратко.

Зеленски предлага размяна на всички военнопенници

Украинският президент Володимир Зеленски поставя размяната на всички военнопленници с Русия като условие за рестартиране на ключов химически тръбопровод. На икономически форум той коментира бъдещето на тръбопровода за амоняк от Толиати на река Волга в Русия до Одеса в Украйна. От началото на войната на 24 февруари тръбопроводът, дълъг повече от 2400 километра, е спрян. „Ние не искаме да търгуваме с Русия, да ѝ помагаме - тя е наш враг", каза Зеленски, според съобщения в медиите в Киев. „Бихме могли да постигнем споразумение само ако те първо разменят всички наши пленници за всички свои пленници".

Кремъл: Мирните преговори се провалят заради ненадеждността на Киев

Руската президентска канцелария обаче обвинява украинското правителство, че с поведението си пречи на мирните преговори. Киев е ненадежден, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в телефонен разговор с журналисти. Украйна няколко пъти е променяла позицията си дали изобщо иска да преговаря с Москва, каза той.

Песков призова САЩ да се включат. САЩ са в състояние да вземат предвид опасенията на Русия, каза той. И ако Вашингтон иска, може да накара Киев да се върне на масата за преговори. Песков също така подчерта, че участието в публично провеждани преговори е немислимо за Русия.

Украйна съобщава за ожесточени боеве в източната част на страната

По данни на Генералния щаб на украинската армия през последните 24 часа в източните райони на Донецк и Луганск е имало тежки боеве. Нападенията срещу седем града, села и населени места са били отблъснати. Сраженията се водели в Стелмачивка и Билохоровка в Луганска област и във Верчнокамианско, Соледарско, Невелско, Маринка и Первомайско в Донецка област.

Украинската армия също така е унищожила щаб в Мелитопол и два склада на руската армия. Освен това руската страна обстрелвала гражданската инфраструктура в град Запорожие. Русия извърши четири въздушни удара, шест ракетни атаки и 40 атаки с множество ракетни установки.

ISW отчита спадане на руския боен дух

Според американския мозъчен тръст Institute for the Study of War (ISW) руската армия продължава да се бори с огромни проблеми с мотивацията, особено сред мобилизираните новобранци. Така например руският информационен портал „Астра" съобщава за 300 мъже, които са държани в мазе в село Зайцево в Луганска област, защото са отказали да отидат на фронта. В Донецк и Луганск армията поддържа общо седем такива съоръжения за затворници от собствените си редици. Съобщенията за мобилизирани войници, които са изпратени в бойни действия без обучение и подходящо оборудване, продължават.

Лондон: Русия използва намаляващите резерви, за да унищожи украинската инфраструктура

По данни на британското разузнаване руското ръководство е готово да използва последните си запаси от ракети, за да унищожи електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението на Украйна. Нападенията срещу инфраструктурата се превърнаха в основна цел на руската кампания, очевидно с надеждата да се сломи духът на съпротива на украинците и да се предизвикат нови бежански движения към Западна Европа. Но ако Русия продължи с подобни атаки, това ще се отрази значително на резервите ѝ от конвенционални крилати ракети.

Москва обвинява самата Украйна за прекъсването на електрозахранването

Въпреки многото доказателства за обратното, Русия твърди, че атакува с ракети само инфраструктурни обекти, свързани с военни цели. Последствията от обстрела, загубата на електричество и отопление, са по вина на самата Украйна, която не желаела да преговаря, заяви говорителят на Кремъл Песков. Затова „специалната военна операция" в Украйна ще продължи „и нейните цели трябва да бъдат постигнати", каза той, според руските информационни агенции.

Киев обвинява Русия, че атакува гражданска инфраструктура и домове в нарушение на международното хуманитарно право и правилата за водене на война. Според украински източници в четвъртък няколко града отново са били поразени от руски ракети. Според доклада инфраструктурни обекти са засегнати и в град Днепър и в Запорожска област. Има жертви и смъртни случаи.

Украинската разузнавателна служба: „Русия достига военните си граници".

Според заместник-ръководителя на Службата за военно разузнаване на Украйна Вадим Скибицки Русия е подложена на все по-голям натиск във войната срещу Украйна. „Мисля, че Русия бавно достига военните си граници", каза той в интервю за портала t-online. „Поне в производството на нови оръжейни системи руската индустрия е силно ограничена“. Това се дължи и на наказателните мерки, предприети от Запада.

„Успехът на международните санкции е, че руското военно производство е изключително забавено", казва Скибицки. Поглеждайки към Москва, той също така смята, че скоро е възможна смяна на режима. „В Русия хората започват да разбират какво се случва", казва той пред портала. Сега целта трябва да бъде Русия вече да не притежава ядрени оръжия - поиска той. „Единственото решение е да се откажем от ядреното оръжие на режима на Путин, да му отнемем възможността да изнудва света с ядрени оръжия", каза Скибицки.

Украински експерти са допуснати до изследване на кратера от удара

Според президента Зеленски на украински експерти ще бъде разрешено да присъстват на разследването на ракетния удар в Полша. Държавният глава заяви пред участниците в икономически форум, че е получил потвърждение за това от Полша. „Докато разследването не приключи, не можем да кажем със сигурност кои ракети или техни части са паднали на полска територия", каза той в Киев.

Според полския президент Анджей Дуда обаче участието на украински специалисти в разследването е обвързано с правилата за международна правна помощ. „Ако гостите от Украйна искат да разгледат текущите разследвания, ще бъде възможно да им ги покажем, както ми беше показано днес", каза Дуда. Активното участие в разследванията обаче изисква договорни основи „от гледна точка на международното право и международните споразумения".

Противно на предварителните заключения на Запада, Зеленски твърди, че руска ракета е ударила село Прцеводов близо до границата във вторник. Създаденият там кратер е твърде голям, за да бъде причинен от противовъздушна ракета. Но Зеленски признава, че не знае със стопроцентова сигурност какво се е случило.

277 цивилни жертви на мини от началото на войната

Мините и остатъците от взривни боеприпаси вече са убили почти пет пъти повече хора в Украйна през тази година, отколкото през миналата. През първите девет месеца на настоящата година жертвите сред цивилното население са 277, става ясно от годишния доклад на Landmine Monitor. Миналата година такива жертви са били 58 души.

В доклада се посочва, че откакто Русия е навлязла в Украйна в края на февруари, Москва е използвала най-малко седем вида противопехотни мини. Според доклада има и потвърдени доказателства, че руските войски са заложили капани и взривни устройства в Украйна, преди да се изтеглят и да напуснат позициите си.