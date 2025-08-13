Американците пият рекордно малко алкохол заради опасения за здравето

Потреблението на алкохол сред пълнолетните в САЩ е на най-ниското си ниво, откакто се води статистика, сочи допитване на компанията за анализи Gallup, публикувано в сряда и цитирано от Ройтерс. За първи път повечето американци считат дори умереното пиене на алкохол за вредно спрямо 58% през 2024 г. и 62% през 2023 г.

Цифрата е под предишния рекордно нисък процент от 55% през 1958 г. в почти деветте десетилетия, откакто Gallup следи данните.

Продажбите на алкохол спадат от началото на пандемията, тъй като инфлацията и лихвените проценти натоварват бюджета на потребителите. Производителите на алкохол са изправени и пред все по-чести предупреждения от здравни власти, които твърдят, че потреблението дори на малки количества алкохол е свързано с поне седем вида рак.

Мнозинството от американците – 53%, казват, че умереното пиене е вредно за здравето, сочи проучването на Gallup. Това е увеличение спрямо 45% миналата година.

Все по-малко американци консумират алкохол редовно, като рекордно ниският дял от 24% казват, че са пили алкохол предишния ден, а 40 на сто съобщават, че са пили алкохол за последен път преди повече от седмица – най-високия дял от 2000 г. насам, сочи проучването.

Средният прием през последните седем дни е спаднал до 2,8 питиета, което е най-ниското ниво от 1996 г. насам и е спад от 3,8 година по-рано, далеч под връхната точка от 5,1 питиета седмично през 2003 г., показват данните.

„Спадът в потреблението на алкохол изглежда не е породен от преминаването на хората към други вещества, променящи настроението, по-специално марихуаната за развлекателни цели, която сега е легална в около половината от американските щати“, казва Лидия Саад, директор по социологическите проучвания в Gallup.

Социологическият институт проследява поведението на американците по отношение на пиенето от 1939 г., а от 2001 г. и техните възгледи за последиците за здравето от умереното пиене.