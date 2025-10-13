Наркотици, самоубийства и войни увеличават смъртността сред младите хора в Източна Европа

Смъртността сред младите възрастни в Източна Европа се е увеличила през последното десетилетие въпреки тенденцията за намаляване на смъртността по света като цяло.

Злоупотребата с наркотици, самоубийствата и войните са сред нарастващите причини за смърт в региона, където ефект оказват и земетресенията и свързаните с климата бедствия.

Това става ясно от доклада Global Burden of Disease – публикуван в медицинския журнал The Lancet в неделя и представен на Световната здравна среща в Берлин, цитиран от Politico. В него се анализират данни от над 200 страни и територии, за да се определят водещите причини за болести, смъртност и ранна смърт в периода от 1990 г. до 2023 г.

В периода между 2000 г. и 2023 г. се наблюдава значително увеличение на смъртността при млади възрастни в Източна Европа, причинена от СПИН, самонараняване и насилие. В същото време в Централна Европа смъртността от психични и хранителни разстройства също се е увеличила рязко сред тийнейджърите през десетилетието.

Това отразява международна тенденция – увеличение на случаите на психични разстройства. Според данните случаите на тревожност по света са се увеличили с 63%, а тези на депресия с 26%.

„Възходът на депресията и тревожността е много притеснителен“, посочва за Politico съавторът Крис Мъри, директор на Института за здравна метрика и оценка към Университета във Вашингтон. „Има много дебати за това какъв е коренът…, но със сигурност трябва да обърнем внимание и да се опитаме да разберем какво движи увеличението“, допълва той.

Като цяло докладът показва и някои положителни тенденции: смъртността в световен мащаб е намаляла с 67% между 1950 г. и 2023 г. и очакваната продължителност на живота през 2023 г. е с над 20 години по-голяма от тази през 1950 г.

Но въпреки подобренията проучването също така подчертава една „зараждаща се криза“ на по-висока смъртност при тийнейджърите и младите възрастни в определени региони.

В Източна Европа най-голямо увеличение има при смъртността сред младежите на възраст 15-19 г. и 20-24 г., като то е със съответно 54% и 40% за периода от 2011 г. до 2023 г.

В Северна и Латинска Америка смъртността сред младите хора е нараснала значително от 2011 г. до 2023 г. най-вече заради самоубийства, свръхдоза и прекомерна употреба на алкохол. В Субсахарска Африка увеличението е заради заразни болести и непредумишлени наранявания.

Докладът проследява и основни причини за смъртността в световен мащаб. В него става ясно, че незаразните болести са причина за близо две трети от общата смъртност и заболеваемост по света, като на водещите места са исхемичната болест на сърцето, инфарктът и диабетът.

В страните с приходи в ниския и високия среден диапазон най-вече се наблюдава „много рязък преход към незаразни болести“, посочва Мъри, като сред причините са застаряващото население, бавният напредък или липсата му при борбата с цигарената зависимост и замърсяването на въздуха, както и увеличаващите се нива на затлъстялост.

В Централна Европа и Северна Америка тези хронични болести са предизвиквани основно от увеличение на случаите на злоупотреба с опиати, според доклада. Диабетът и бъбречните заболявания също са значителен фактор за увеличението в Централна Европа, както и в някои други региони. „Адресирането на тези тенденции изисква целева намеса в публичното здраве, подобряване на достъпа до здравна грижа и социоикономически политики за справяне с основните рискови фактори“, посочват авторите на доклада.

Според изследователите половината от всички случаи на смърт и инвалидност биха могли да бъдат предотвратени като се следи например нивото на кръвната захар, теглото и степента на затлъстяване.

Докладът също така подчертава това как конфликтите „са започнали да се изместват от Африка и Близкия изток към Централна Европа, Източна Европа и Централна Азия“ през последните години заради войната в Украйна. Това води до по-голяма смъртност, свързана с нанесени травми. В Палестина е най-висока смъртността заради конфликт или тероризъм в целия свят.

Също така ръст има и при смъртните случаи, свързани с травми, причинени от специфични природни бедствия като земетресението в Турция от 2023 г. и горещата вълна в Европа през 2022-2023 г. „В Централна и Източна Европа горещите вълни се появяват по-често през последното десетилетие“, посочват още авторите.