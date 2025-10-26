Заподозрени за обира в Лувъра са арестувани край Париж

Арестувани са заподозрени за дръзкия обир на бижута в Лувъра, докато единият от тях се готвел да излети от Франция, съобщи парижки прокурор, цитиран от Ройтерс.

Двамата мъже на около 30 години, които живеели в предградието на френската столица Сен-Дени, включващо някои от най-бедните области в страната, били задържани в събота вечерта, пише вестник Le Parisien, който първи съобщи новината.

Те били известни на френската полиция, а единият от заподозрените се готвел да излети за Алжир от летище „Шарл дьо Гол“, съобщава изданието.

За момента няма информация някои от откраднатите бижута да са намерени.

Прокурорът се възмути от изтичането на информация

Парижкият прокурор Лор Бекюо не отговори колко души са били арестувани и не даде повече подробности за тях. В изявление тя изрази съжаление от факта, че информацията за ареста им е изтекла.

„Това разкритие може да попречи на усилията на около стоте мобилизирани следователи да проведат разследване в търсене на откраднатите бижута и на всички извършители. Твърде рано е да съобщаваме конкретни подробности“, заяви Бекюо.

Вътрешният министър Лоран Нунес, който е под обществен натиск да постигне резултати седмица след обира, благодари на следователите в публикация в социалната мрежа Х, но не даде повече подробности.

Четирима маскирани крадци задигнаха осем ценни предмета на стойност 102 млн. долара от колекцията на Лувъра на 19 октомври, като показаха пропуските в охраната на най-посещавания музей в света.

Те проникнали, като използвали кран, за да разбият прозореца на горния етаж в началото на работния ден и избягали с мотоциклети.

Новината за кражбата отекна в целия свят, като наложи издирвателна операция във Франция, а инцидентът беше определен като национално унижение.

Сред откраднатите скъпоценности бяха тиара и обеца от бижутата на кралица Мари-Амели и кралица Ортанс от началото на 19-и век. Короната на императрица Евгения, съпругата на Наполеон III, беше открита повредена край музея. Крадците явно са изпуснали короната от злато, изумруди и диаманти, докато се измъквали от музея.

France Info съобщи, че следи от ДНК, намерени на местопрестъплението, са насочили разследващите директно към заподозрените.

Построен в края на 12-и век, Лувърът се е използвал като официална резиденция на кралете на Франция, докато Луи XIV не го напуска, за да заживее във Версай. Той е превърнат в музей на кралските колекции от произведения на изкуството през 1793 г., четири години след Френската революция.

Огромната му колекция от шедьоври, включително Мона Лиза и статуята Венера Милоска, привлече 8,7 млн. посетители миналата година.